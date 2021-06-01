Koronavirüs karantina süresi kaç gün, değişti mi? Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karantina süresi açıklaması!
Karantina süresi ve koronavirüs rehberi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından güncellendi. Kovid-19 Rehberi'nde en önemli değişikliklerden biri de Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların daha önce 10 gün olan karantina süresi oldu. Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanmış varyantlarda karantina süresi uzatıldı. Koronavirüs test sonucu negatif çıkanlar için de yer alan madde dikkat çekti. Peki, karantina süresi kaç gün oldu? İşte, yeni karantina süresi ve konuyla ilgili yapılan açıklamaların detayları.
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Kovid-19 karantina süresinin ne kadar olduğu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Daha önce yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi Bilim Kurulu'nun hazırladığı yeni rehber ile değişti. Buna göre koronavirüs temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı. Öte yandan kişilerin birbirine mesafesinin 2 metreden az olması, 10 dakikadan uzun süre kapalı alanda ya da korunmasız temas kurulması yüksek riskli olarak kabul edilecek.
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KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?
Rehberde, iki doz aşı olmuş "temaslı kişilerle" ilgili de güncelleme yapıldı.
Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu ancak yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.
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Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.
Buna göre, Kovid-19 vakasıyla yakın temaslıların karantina süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. Semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerde, PCR testinin negatif çıkması durumunda 10'uncu günden sonra karantina sonlandırılabilecek.
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KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRANLAR
Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar tanı aldığında veya ikinci dozun 14'üncü gününden sonraki 3 ay içinde Kovid-19 vakasıyla temasının olması durumunda temaslı olarak değerlendirilecek. Bu kişilerin karantinası 7'nci gün yapılan PCR testi sonucu negatif ise sonlandırılacak.
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PCR testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon süresi 14 gün olacak. Ancak en az üç gün ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde, 10'uncu günde yapılan PCR testi negatif ise izolasyon sonlandırılacak.
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Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanmış varyantlarda izolasyon süresi 14 gün olacak. Bu sürenin sonunda yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda izolasyon sonlandırılacak. PCR testi pozitif olursa izolasyon süresi 20 güne uzatılacak ve 20 günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.