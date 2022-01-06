Karantina süresi kaç gün oldu 2022? Aşılı, aşısız ve temaslı karantina süresi değişti mi? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklama
Karantina süresi 2022 yılında güncellendi. Koronavirüs karantina süresi için koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda son dakika karar alındı. Dünyanın birçok ülkesinde karantina sürelerinin 5 güne çekilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı da Türkiye'deki koronavirüs karantina süresini güncelledi. Sosyal hayatın ve işleyişin devam edebilmesi için önem arz eden karantina süresi, aşısız ya da hatırlatma dozunun üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişilerde 7 gün olarak belirlenirken, 5. günde yapılan testin negatif çıkması halinde karantinanın sona ereceği bildirildi. Peki, korona virüs karantina süresi kaç gün oldu? İşte, aşılı, aşısız, temaslı karantina süreleri hakkında ayrıntılı bilgiler...
Karantina süresi kaç gün oldu, sorusu Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama sonrası son gelişmeler ile takip edilmeye başlandı. Covid-19’a sahip kişilerin karantina süreleri 7 gün olarak belirlendi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı yazılı açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. " ifadeleri yer aldı.
KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresinde güncelleme yaptı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.
Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.
TEMASLI VE AŞISIZ KİŞİLERDE KAÇ GÜN?
Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.
AVRUPA ÜLKELERİ DE KARANTİNA SÜRELERİNİ DÜŞÜRDÜ
Öte yandan, Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken, Avrupa kritik işgücü kıtlığı riski ile karşı karşıya. Ülkeler, enfeksiyonları kontrol altına almak ve hastaneleri korumak için zorunlu maske gibi sınırlama önlemlerini yeniden uygularken İngiltere, İspanya, İrlanda, Fransa ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri de enfekte kişiler için izolasyon sürelerini kısalttı.
Hükümet yetkilileri Yunanistan’ın, Avrupa’da enfekte insanlar için tüm zamanların en düşük seviyesi olan beş günlük karantinaya geçtiğini duyuran ilk ülke oldu. İngiltere ise Noel’den hemen önce enfekte insanlar için yedi günlük bir izolasyon dönemine geçti. İspanya, İrlanda ve Fransa da izolasyon sürelerini yedi güne indirirken, İtalya bir kişi aşılanmışsa yakın temaslılar için karantinayı rafa kaldırdı.