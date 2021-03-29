Koronavirüs insanlara yarasadan mı bulaştı? DSÖ'den dikkat çeken açıklama.. 'Başka bir hayvan yoluyla..

The Associated Press'in (AP) Cenevre'deki bir diplomattan aldığı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taslak raporunda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "çok düşük" olduğu iddia edildi.



Taslak raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan vasıtasıyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, virüsün orijininin Çin'deki bir laboratuvar olduğunu öne sürmüştü.



Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Fıng Zıcian, Kovid-19'un laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığını savunmuştu.