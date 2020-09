Koronavirüs insan yapımı' iddiasını ortaya atan Çinli virologun açıklaması dünya gündeminde! Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan kimdir?

Yan'ın raporunu yayınlayan Zenodo adlı site Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation adlı iki kuruluş tarafından fonlanıyor. Bu kurumlarla ilgili oldukça dikkat çeken bir durum da gözden kaçmadı.Fonlamanın ardında Trump'ın dolandırıcılıkla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon ve Amerika'da yaşayan Çin karşıtı emlak milyarderi iş insanı Guo Wengui var. Guo Wengui'in Trump'la yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor. Yan'ın iddialarına destek vererek raporu yayınlayan sitenin ardındaki bu iki isim koronavirüs yüzünden Çin'i suçlayan ve virüsün insan yapımı olduğu iddialarını geçmiş aylarda kendisi de sıkça dile getiren Trump'ın desteğine sahip olduğunu düşündürüyor.



Koronavirüs salgının ortaya çıktığı günlerde Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışan bir virolog olan. Dr. Yan, Covid-19’un Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmaca olduğunu savundu.