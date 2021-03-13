Koronavirüs ilk belirtileri neler? Mutasyon virüs endişesi... İşte gün gün corona virüs belirti takvimi
Corona virüs belirtileri yüksek ateş, kuru öksürük, solunum güçlüğü gibi durumlar ile kendisini gösterirken, mutasyon virüs sayısında artış yaşanması endişeye neden oldu. Ülkemizde yayılım hızı yükselen mutasyon virüsün pek çok ilde görülmesinin ardından bu semptomları taşıyan ve hastalık kaygısı yaşayanlar koronavirüs belirtileri nelerdir? Mutasyon virüs nasıl anlaşılır? gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Uzmanlar ise mutasyon virüste nefes darlığı ve öksürük semptomlarının daha fazla görüldüğünün altını çiziyor. İşte, corona virüs belirtileri ile ilgili yapılan açıklamalar.
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Covid 19 belirtileri mutasyon virüste yaşanan artışla beraber yeniden gündeme geldi. Özellikle bahar ve kış aylarında grip, nezle ile soğuk algınlığı yaşayanlar benzer semptomları taşıdıklarında akıllarına corona virüs belirtileri geldi. 1 yıldır devam eden koronavirüs mücadelesi sürerken, virüsün yeni belirtileri de gün yüzüne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; corona virüs semptomları arasında ishal, eklem ağrıları, kuru öksürük, tat ve koku kaybı ve 38 derecenin üzerinde ateş görülüyor.
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GRİP VE KORONAVİRÜS FARKLARI NELER?
Grip, nezle, alerji ile koronavirüsde (kovid-19) birbirine benzer şikayetler söz konusudur. Yaz aylarının sona erdiği ve sonbahara merhaba dediğimiz bu günlerde mevsim geçişi ve havaların yavaş yavaş soğuması nedeniyle grip, nezle, alerji gibi üst solunum yolu enfeksiyonları görülecektir. Grip, koronavirüsle aynı şekilde bulaşmaktadır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artmaktadır. Sağlık Bakanımız Sayın Dr.Fahrettin KOCA’nın da dile getirdiği gibi “koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım.”
Bulaşma şekli birbiri ile aynı olan koronavirüs (covid-19) ve grip (influenza) virüslerinden korunmak için maske, sosyal mesafe ve temizlik tedbirlerine riayet edilmesi çok önemlidir.
Koronavirüs ve grip virüslerinin sebep olduğu şikayetlerin hemen hemen aynı olması ve diğer üst solunum enfeksiyonlarının gösterdiği belirtilerin birbirine karıştırılmaması için bir aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.
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GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
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9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.