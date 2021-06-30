Koronavirüs hastalarına uygulanan ozon tedavisi nedir?

"Serviste yatan hastalarda da hızlı bir iyileşme gözlemledik"



Merkezde görevli Dr. Ali Saz da hastanın ayrıntılı analizinden sonra ihtiyacına göre geleneksel ve tamamlayıcı tedavilerden birini ya da ikisini kombinasyon yaparak hastaya uyguladıklarını kaydetti.



Ozon tedavisinin, Kovid-19'un ilk döneminde başladıkları bir tedavi yöntemi olduğunu anlatan Saz, "Ozon ve homeopatiyi bir arada uyguladık. Dünya da uyguladı bunu. Kovid-19 hastalarında akut aşamada hızlı bir toparlanma, yatak süresinin azaltması ve hastanın daha çabuk iyileşmesi için uyguladık. Ayrıca ozonun virüsler üzerine yıkıcı bir etkisi var. Ozon kullandığımız yoğun bakım hastalarında olumlu cevaplar aldık. Serviste yatan hastalarda da hızlı bir iyileşme gözlemledik. Kovid-19'u atlatan hastalarda ise hastaların yorgunluk, kırgınlık, nefeslerindeki baskıya yardımcı oldu." değerlendirmesini yaptı.



Kovid-19'a yakalanan ve 10 gün yoğun bakımda, 20 gün serviste tedavi gören 62 yaşındaki Celalettin Şahin ise hastalık nedeniyle çok sıkıntılı bir süreç geçirdiğini anlattı.