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Haber Giriş: 03 Mart 2021 - 15:57 | 

Koronavirüs haritası güncellendi.. Yüksek riskli ve düşük riskli illerde son durum.. İstanbul kırmızı sınıra yaklaşıyor..

Koronavirüs risk haritası 20-26 Şubat verileri açıklandı. İllerin risk durumlarında değişim olmazsan turuncu yani yüksek riskli bazı illerin kırmızı yani çok yüksek riskli gruba yaklaştığı görüldü. Bu illerin biri de İstanbul.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.. İşte yayınlanan Türkiye koronavirüs risk haritası ve illerin risk durumu

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Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ''Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı.'' ifadelerine yer verdi.

2

Adana 41,22
Adıyaman 116,20
Afyon 38,44
Ağrı 19,00
Aksaray 123,08
Amasya 110,50
Ankara 39,84
Antalya 78,11
Ardahan 58,37
Artvin 88,67
Aydın 42,24
Balıkesir 142,57
Bartın 42,72
Batman 8,06
Bayburt 31,51
Bilecik 60,84
Bingöl 15,81
Bitlis 15,68
Bolu 83,10
Burdur 105,36
Bursa 49,78
Çanakkale 81,51
Çankırı 28,50
Çorum 28,12
Denizli 32,14
Diyarbakır 17,94
Düzce 55,91
Edirne 107,43
Elazığ 39,68
Erzincan 37,13
Erzurum 48,30
Eskişehir 43,85
Gaziantep 36,35
Giresun 264,71
Gümüşhane 114,58
Hakkari 4,97
Hatay 40,46
Iğdır 17,19
Isparta 39,14
İstanbul 89,90
İzmir 53,42
Kahramanmaraş 32,90
Karabük 25,80
Karaman 64,76
Kars 22,84
Kastamonu 34,10
Kayseri 88,05
Kırıkkale 51,43
Kırklareli 96,44
Kırşehir 21,89
Kilis 68,00
Kocaeli 99,18
Konya 119,28
Kütahya 71,97
Malatya 46,35
Manisa 39,64
Mardin 9,24
Mersin 91,57
Muğla 57,38
Muş 16,64
Nevşehir 48,51
Niğde 58,59
Ordu 301,76
Osmaniye 145,13
Rize 213,10
Sakarya 114,34
Samsun 262,17
Siirt 16,35
Sinop 160,03
Sivas 29,85
Şanlıurfa 15,40
Şırnak 2,29
Tekirdağ 85,55
Tokat 166,50
Trabzon 239,52
Tunceli 27,25
Uşak 18,40
Van 10,13
Yalova 85,01
Yozgat 42,75
Zonguldak 59,11

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Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 668 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1227 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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