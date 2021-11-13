Koronavirüs haritası belli oldu: Hangi ilde corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre son durum

Koronavirüs illere göre vaka sayıları için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Ekim- 5 Kasım il il koronavirüs haritasını duyurdu. Korona virüs vaka sayısını azaltmada yol gösteren haritada, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Geçtiğimiz hafta verilerinde 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 olmuştu.