Koronavirüs haritası belli oldu: Hangi ilde corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre son durum
İllere göre koronavirüs haritası ve vaka sayıları belli oldu. Her hafta Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk ve yoğunluk haritasının 30 Ekim- 5 Kasım arasını kapsayan verilerinde vaka sayısı en çok artan 10 il dikkat çekti. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 307,40 olurken bazı illerde de vaka sayısındaki azalma haritaya yansıdı. Peki, hangi ilde corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il koronavirüs risk ve yoğunluk haritasında son durum.
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Koronavirüs illere göre vaka sayıları için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Ekim- 5 Kasım il il koronavirüs haritasını duyurdu. Korona virüs vaka sayısını azaltmada yol gösteren haritada, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Geçtiğimiz hafta verilerinde 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 olmuştu.
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İL İL KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim- 5 Kasım arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaştı. Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu" ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Haritada Zonguldak 444,52, Yalova 499,55, Ordu 487,92, Tokat 433,01, Bolu 420,26 vaka oranları ile dikkat çeken iller oldu.
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Tabloya göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de koronavirüs vaka sayıları arttı.
Daha önce açıklanan tabloda, Edirne'nin 100 binde 160,63 olan vaka sayısı 198,64'e, Tekirdağ'ın 250,03 olan vaka sayısı 281,85, Kırklareli'nin 244,93 olan vaka sayısı ise 272,85'e yükseldi. Edirne koronavirüs vaka sayısı artan 9'uncu il oldu.
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Açıklanan son rakamlarla birlikte Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası da kırmızıya büründü.