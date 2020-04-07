Koronavirüs hamilelikte bağışıklık sistemini düşürüyor mu?

Dengeli beslenin Bu dönemde dengeli beslenmenin önemini vurgulayan Doç. Dr. Emre Pabuçcu “Yeterince protein, dengeli yağ, kararında karbonhidrat ve vitamin alın. Günlük sadece su tüketimi 1.5 lt olmalı. Bolca sebze ve meyve yiyerek immün sistemi güçlendirmek mümkün. İçeriğinde manganez, riboflavin ve bakır bulunan badem ve ceviz tüketimi de bu dönemde önemli. Anne adayının tüketmesi gereken bir diğer önemli besin ise balıktır. Öğünlerde düzenli olarak yağlı balık çeşitleri tercih edilerek hem bebeğin beyin gelişimine hem de anne adayının bağışıklığının güçlenmesine önemli katkılar sağlanmaktadır.” diyor. Gereksiz karbonhidrat, paketlenmiş gıdalar, işlenmiş şeker gibi besinler ise bağışıklığa olumsuz etki edebiliyor.