Koronavirüs günlük vaka sayısında 24 saat: İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası yayınlandı. İşte illerimizdeki son durum (31 Ocak)

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,49, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 407 bin 159, 2'nci dozda 52 milyon 375 bin 810 ve 3'üncü dozda 24 milyon 906 bin 534 olmak üzere toplam 141 milyon 778 bin 517 aşı uygulandı.