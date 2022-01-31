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Koronavirüs günlük vaka sayısında 24 saat: İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası yayınlandı. İşte illerimizdeki son durum (31 Ocak)

#Koronavirüs#Günlük Vaka#Koronavirüs Tablosu

Koronavirüs günlük vaka sayısındaki artış devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 428 bin 214 testte 88 bin 145 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 81 bin 530 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

1/7Koronavirüs günlük vaka sayısında 24 saat: İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası yayınlandı. İşte illerimizdeki son durum (31 Ocak)

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,49, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 407 bin 159, 2'nci dozda 52 milyon 375 bin 810 ve 3'üncü dozda 24 milyon 906 bin 534 olmak üzere toplam 141 milyon 778 bin 517 aşı uygulandı.

2/7Koronavirüs günlük vaka sayısında 24 saat: İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası yayınlandı. İşte illerimizdeki son durum (31 Ocak)

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

3/7TEDBİR HALEN ŞART

'TEDBİR HALEN ŞART'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerini kullandı.

4/715-21 OCAK RİSK HARİTASI

15-21 OCAK RİSK HARİTASI

15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

5/7Koronavirüs günlük vaka sayısında 24 saat: İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası yayınlandı. İşte illerimizdeki son durum (31 Ocak)

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

6/7İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

7/7Koronavirüs günlük vaka sayısında 24 saat: İstanbul, Ankara, İzmir risk haritası yayınlandı. İşte illerimizdeki son durum (31 Ocak)

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

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#Koronavirüs#Günlük Vaka#Koronavirüs Tablosu