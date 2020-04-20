Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı: Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı

ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 735 bin 287 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 39 bin 90 kişi hayatını kaybetti.