Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı: Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı: Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi.
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Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 701 artarak 175 bin 942'ye ulaştığını söyledi.
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Kovid-19 nedeniyle 5 bin 744'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 610 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının son 11 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.
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Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 622 artarak 36 bin 578'e çıktığını dile getirdi. Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 395 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 12 bin 69'a, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 649'a yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 19 bin 718 olduğunu kaydetti.
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Paris'te sokakların temizlendiği sularda Kovid-19 izi
Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında son 4 güne göre düşüş yaşandı. Öte yandan Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte sokakları temizlemek için kullanılan sulardan alınan örneklerde Kovid-19 izine rastalandığı belirtildi.
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Açıklamada, bu suların kullanımının durdurulduğu ve kentteki içme sularında virüs tespit edilmediği kaydedildi.
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Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
Koronavirüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler arasında yer alan Fransa’nın başkenti Paris sokaklarında eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı.
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Dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklarda hareketli dakikalar yaşandı.
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Paris'te sokakların temizlendiği sularda covid-19 izine rastlanması ve hükümetin koronavirüse karşı alınan önlemlerin yetersiz olması nedeniyle sokağa döküldü.
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SOKAKTAKİ ARBEDEYİ CEZAYİRLİ GAZETECİ DUYURDU
Öte yandan Ülkede sabahın ilk saatlerinde, Cezayir kökenli Fransız bir gazeteci tarafından çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.
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Protestocu gruplar sokakta toplanırken silahlı polis kuvvetleri de bölgeye yayıldı.
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Cezayir kökenli Fransız gazeteci Taha Bouhafs Paris sokaklarında çıkan olayları kameraya aldı.
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Taha Bouhafs'ın polis tarafından sert bir şekilde müdahale edildiği görüntüler de ortaya çıktı.
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Gazeteci Taha Bouhafs, Twitter ve Instagram hesaplarından görüntüleri paylaştı ve şu mesajı yazdı:
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"Banliyöler yanıyor, tarih tekerrür ediyor, patlama bu sefer gerçekten çok uzak değil, bu haksızlık. Önümüzdeki birkaç gün çok önemli."
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Paris'te maske dağıtılacak
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, mayıs ortasında 2 milyondan fazla maskenin kent sakinlerine dağıtılacağını belirtti.
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Maskelerin öncelikle 70 yaş ve üzerindekilerle kronik hastalığa sahip olanlara verileceğini kaydeden Hidalgo, başkentte toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale gelebileceği bilgisini paylaştı.
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Hidalgo, Paris'te yaşlı bakımevlerinde bulunanların hepsine Kovid-19 testi yapılabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurdu.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 340 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 340 bin 539'a ulaştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle toplam 160 bin 896 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 600 bin 703 kişi iyileşti.
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ABD en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 735 bin 287 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 39 bin 90 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler ise şunlar oldu:
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İspanya 194 bin 416, İtalya 175 bin 925, Fransa 151 bin 793, Almanya 143 bin 724, İngiltere 114 bin 217, Çin'de 82 bin 735,
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Türkiye 82 bin 329, İran 80 bin 868, Belçika 37 bin 183, Brezilya 36 bin 925, Rusya 36 bin 793,
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Kanada 33 bin 383, Hollanda 31 bin 589, İsviçre 27 bin 404, Portekiz 19 bin 685, Hindistan 16 bin 365, İrlanda 14 bin 758,
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Avusturya 14 bin 671, Peru 14 bin 420, İsveç 13 bin 822, İsrail 13 bin 362 ve Güney Kore 10 bin 661 ve Japonya 10 bin 296."
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:
İspanya 20 bin 639, İtalya 23 bin 227, Fransa 19 bin 323 , Almanya 4 bin 538, İngiltere 15 bin 464, Çin 4 bin 632, Türkiye 1890, İran 5 bin 31, Belçika 5 bin 453, Brezilya 2 bin 372, Rusya 313, Kanada 1470,
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Hollanda 3 bin 601, İsviçre 1368, Portekiz 687, Hindistan 521, İrlanda 571, Avusturya 443, Peru 348, İsveç 1511, İsrail 171 ve Güney Kore 234 ve Japonya 222."