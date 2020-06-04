Teknoloji BBC Türkçe Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 06:46 , 04 Haziran 2020 - 07:01

Koronavirüs en çok ona yaradı, paraya para demiyor!

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte pek çok sektör büyük sıkıntı yaşarken, bu girişimci ise herkesin aksine dünyanın en çok kazanan insanlarından biri oldu. Peki ama nasıl?