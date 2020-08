Koronavirüs dünya genelinde 20 milyonu aştı.. 14 Ağustos Türkiye tablosu.. İl il günlük koronavirüs vaka sayıları (İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Rusya'daki aşı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.



İspanya'da vaka sayısı 373 bin 692'ye yükseldi, can kaybı 5 artarak 28 bin 581 olarak güncellendi.



İran'da vaka sayısı 331 bin 189'a, can kaybı 18 bin 800'e çıktı, 288 bin 620 kişi de sağlığına kavuştu. Yezd eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle temel ihtiyaç malzemeleri satan dükkanlar dışındaki tüm iş yerlerinin 3 günlüğüne kapatılmasına karar verildi.



İngiltere'de vaka sayısı 312 bin 789'a ulaşırken, son 24 saatte can kaybı kaydedilmeyen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 526 olarak açıklandı.



İtalya'da can kaybı 6 artışla 35 bin 215'e, toplam vaka sayısı 251 bin 237'ye, iyileşenlerin sayısı 202 bin 461'e ulaştı.



İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti.



Filipinler'in başkenti Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.