Koronavirüs döneminde cinsel yaşam: Nelere dikkat etmeli?

Her ne kadar bu alanda herhangi bir çalışma yapılmış olmasa da birlikte yaşayan ve sosyal izolasyon çağrılarına uyan tek eşli çiftlerin cinsel birlikteliklerinde koronavirüs bulaşma ihtimali bulunmuyor. Ancak bu senaryo dışındaki cinsel birlikteliklerde koronavirüs bulaşma riski olduğu için dikkatli olmak gerekiyor.