Koronavirüs döneminde beslenme düzeni nasıl olmalı?
Ülkemizde ve dünyada yaşanan, Dünya Sağlık Örgütü’nün de bir pandemi olarak kabul ettiği koronavirüs nedeniyle tüm dünyada 340.000 insan bu salgınla mücadele ediyor. Peki, bu dönemde nasıl beslenilmeli? Uzman Diyetisyen Çisem Gizir, bu konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavis ile ilgili birçok bilim insanı tedavi ve iyileşme süreçleri ile ilgili yoğun bir şekilde çalışıyor. Koronavirüs, bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalıkları olan kişileri daha çok etkisi altında bırakıyor.
2
Bu salgın nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin önemi de bir kez daha ön plana geliyor. Sadece bir tıbbi beslenme planı ile bu hastalığın çözümü tabii ki mümkün değil, ancak sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktivite bağışıklık sistemimizi güçlendirmenize yardımcı olabilir.
3
Koronavirüse yakalanmadan önce bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için adımlar atmalısınız. Bu nedenle öncelikle sebze ve meyve tüketimini arttırmakla başlayabilirsiniz.
4
C vitamininden zengin maydanoz, nane, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kapya biber, yeşil biber, kivi, portakal, mandalina ve limonu öğünlerinize ekleyebilirsiniz.
5
C vitamini tüketimini arttırmak için her gün 3 porsiyon meyve tüketebilirsiniz. Bunun yanında öğünlerinize mutlaka bol limonlu salata eklemeyi de ihmal etmeyiniz.
6
D vitamini için her gün 10-15 dakika balkonunuzda el ve ayaklarınız açıkta kalacak şekilde güneşlenebilirsiniz. Eğer rutin kan tahlillerinizde D vitamini eksikliği görüldüyse hekiminiz ile görüşerek D vitamini takviyesi alabilirsiniz.
7
Çinko bağışıklık sistemini güçlendiren en etkili minerallerden biridir. Çinko özellikle et, balık, yumurta gibi hayvansal protein kaynaklarında ve bunun yanında kabak çekirdeği ve bademde bulunur. Ara öğünlerinize 1 küçük avuç kabak çekirdeği ilave edebilirsiniz ancak kase dolusu kabak çekirdeği tüketmek fazla kalori almanıza neden olacaktır.
8
Proteinler vücudun savunma kalkanı olarak görev yapar. Bu yüzden, her gün mutlaka 1 öğün protein ağırlıklı beslenmeye çalışınız (Et, tavuk, hindi, balık gibi). Kahvaltılarınıza mutlaka 1 yumurta ekleyiniz.
9
Omega-3’ten zengin besinler de yine bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Omega-3’ün en iyi kaynakları balık, ceviz ve semizotudur. Bu süreçte balık tüketirken, sushi gibi çiğ balıklar yerine iyi pişmiş balıkları tercih edebilirsiniz. Bunun yanında karantina sürecini de düşünüp, uzun süre dayanıklı olduğu için konserve balıkları da tercih edebilirsiniz.
10
Probiyotikler de bu süreçte oldukça önemli; her sebze yemeğinin yanına yoğurt eklemeniz ve ara öğün alternatifi olarak da kefiri beslenme programınıza ekleyebilirsiniz.
11
Kurubaklagiller sosyal izolasyonumuzu koruduğumuz bu günlerde hem dayanıklı olmaları sebebiyle hem de protein içerikleri ile besleyici alternatiflerdir. Haftada 2 gün kurubaklagil ağırlıklı beslenebilirsiniz. Bunun yanında salatalarınıza yeşil mercimek ya da nohut ekleyip, öğünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz.
12
Mevsim meyvelerini ve sebzelerini tüketmeye özen gösteriniz. Patates ve soğan uzun süre dayanıklı olduğu için market listelerinize ekleyebilirsiniz.
13
Uzun süre dayanıklı olacak sebzeler satın almak karantina sürecinde size yardımcı olacaktır. Örneğin; sebze olarak lahana, karnabahar, brokoli, pırasa, karalahana; meyvelerde ise muz, portakal ve elma gibi...