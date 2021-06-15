Koronavirüs delta varyantı nedir, belirtileri neler? İşte İngiltere'de normalleşmeyi erteleten delta varyantıyla ilgili bilinenler

Değişen belirtilerin yol açtığı riskler Profesör Spector'a göre bu varyant biraz farklı ilerliyor: "İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığı geçirdiklerini sanıyor ve başkalarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu yolla altı kişiye daha geçiriyor olabilirler. Vakalardaki artışta bunun önemli rol oynadığını düşünüyoruz."Spector özellikle genç yaştakilerin çok daha hafif belirtiler gösterebileceğine dikkat çekerek "Soğuk algınlığına benzer belirtiler ya da bir halsizlik bile hissetseniz evde kalın ve test yaptırın" diyor.