Koronavirüs delta varyantı nedir, belirtileri neler? İşte İngiltere'de normalleşmeyi erteleten delta varyantıyla ilgili bilinenler
İngiltere'de Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelendi. İlk olarak Hindistan'da çıkan Delta varyantının, İngiliz varyantı olarak da bilinen Alfa varyantından yüzde 60 daha fazla bulaşıcı olduğu ve hastaneye yatışları da iki kat artırdığı tahmin ediliyor. Peki, Koronavirüs delta varyantı nedir, belirtileri neler?
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İlk defa Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni önerisiyle adı Delta olarak güncellenen Hint varyantının hastaneye yatış oranında bir yükselmeye neden olduğu biliniyor.
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Son edinilen veriler doğrultusunda ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 90'ını Delta varyantından oluştuğu tahmin ediliyor. Delta varyantının daha önceki baskın varyant olan Alfa (Kent) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ
‘Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi. Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.
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Değişen belirtilerin yol açtığı riskler
Profesör Spector'a göre bu varyant biraz farklı ilerliyor: "İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığı geçirdiklerini sanıyor ve başkalarıyla temaslarını sürdürüyor. Bu yolla altı kişiye daha geçiriyor olabilirler. Vakalardaki artışta bunun önemli rol oynadığını düşünüyoruz."Spector özellikle genç yaştakilerin çok daha hafif belirtiler gösterebileceğine dikkat çekerek "Soğuk algınlığına benzer belirtiler ya da bir halsizlik bile hissetseniz evde kalın ve test yaptırın" diyor.