Koronavirüs Covid 19 nasıl yayılıyor, belirtileri neler, Koronavirüs'ten nasıl korunulur? Aşı ve tedavi var mı

'KORONAVİRÜS'TEN KORUNMA YOLLARI NEDİR?

Şunlara dikkat ederseniz hem kendinizi koruyabilir hem de virüsün başkalarına bulaşmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz:

Yapılması gerekenler

Ellerinizi düzenli olarak 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamak veya alkol bazlı sıvıyla ovalamak

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı tek kullanımlık mendille ya da dirseğiniz içi ile örtmek

Kendisini iyi hissetmeyen kişilerle yakın temastan (1 meter) kaçınmakKendinizi iyi hissetmiyorsanız, evde kalıp kendinizi diğer kişilerden ayrı tutmak

Elleriniz temiz değilken gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmamak.