Koronavirüs Covid 19 nasıl yayılıyor, belirtileri neler, Koronavirüs'ten nasıl korunulur? Aşı ve tedavi var mı
Koronavirüs salgınının yayılımını sürdürdüğü bu günlerde vatandaşlar Koronavirüs hakkında yeni bilgiler olup olmadığını ve Covid 19 hastalığının nasıl bulaştığını merak ediyorlar. Peki Koronavirüs Covid 19 nasıl yayılıyor, belirtileri neler, Koronavirüs'ten nasıl korunulur?
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1
Koronavirüs hastalığı (COVID-19) yeni bir virüsten kaynaklanan bulaşıcı bir hastalıktır.
Hastalık kuru öksürük, ateş ve daha ciddi vakalarda nefes almada zorluk gibi semptomlarla birlikte solunum yolu sorununa (grip gibi) yol açar. Ellerinizi sık sık yıkayarak, yüzünüze dokunmaktan kaçınarak ve kendisini iyi hissetmeyen kişilerle yakın temasta (1 metre) bulunmayarak kendinizi koruyabilirsiniz.
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Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
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SALGIN NASIL YAYILIYOR
Koronavirüs hastalığı en çok, hastalığa yakalanmış kişilerle öksürdükleri veya hapşırdıkları sırada temasla bulaşır. Ayrıca kişilerin, üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunup daha sonra kendi gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmaları yoluyla da bulaşır.
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KORONAVİRÜS AŞISI VAR MI?
Şu anda koronavirüs hastalığını (COVID-19) önleyen bir aşı yoktur.
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'KORONAVİRÜS'TEN KORUNMA YOLLARI NEDİR?
Şunlara dikkat ederseniz hem kendinizi koruyabilir hem de virüsün başkalarına bulaşmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz: Yapılması gerekenler Ellerinizi düzenli olarak 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamak veya alkol bazlı sıvıyla ovalamak Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı tek kullanımlık mendille ya da dirseğiniz içi ile örtmek Kendisini iyi hissetmeyen kişilerle yakın temastan (1 meter) kaçınmakKendinizi iyi hissetmiyorsanız, evde kalıp kendinizi diğer kişilerden ayrı tutmak Elleriniz temiz değilken gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmamak.
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Covid-19 Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında?
COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.
Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir. Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir. Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir. Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler: 60 yaş üstü olanlarCiddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:Kalp hastalığıHipertansiyonDiyabetKronik Solunum yolu hastalığıKanser gibiSağlık Çalışanları Çocuklar Risk Altında Mı? Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.
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Hamileler Risk Altında Mı?
COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır. Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir. Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.