Koronavirüs (COVID-19) hamileler için risk mi?

Perinatolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Batukan, koronavirüsün hamileler ve doğacak bebekler üzerindeki etkilerini anlattı.
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1
KCOVID-19'un gebelerdeki seyri, anne ve/veya bebek üzerine etkisi konusunda çok az şey bilinmektedir. Şu ana kadar gebelerde hastalığa yatkınlığın genel popülasyondan çok farklı olmadığı ve hastalığın seyrinin gebe olmayanlarla benzer olduğu gözlemlenmektedir. Ancak geçmişte influenza, MERS ve SARS enfeksiyonlarında gebelerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyrettiğine dair kanıt olması nedeniyle, gebelerin kendilerini enfeksiyondan koruma konusunda daha tedbirli olmaları gerekir. An itibariyle dünyada saygın kuruluşların hamilelere yönelik özel bir izlem veya tedavi önerisi bulunmamaktadır.
2
Erken doğuma neden olur mu?
Koronavirüs (COVID-19) pozitif olan hamilelerde erken doğumlar bildirilmekle birlikte, vaka sayısının çok az oluşu, annedeki enfeksiyonun gerçekten erken doğum ile ilişkili olup olmadığı konusu açık değildir.
3
Henüz virüsün anne karnında doğrudan bebeğe bulaştığını gösteren kesin kanıt yoktur. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde İngiltere'de COVID-19'lu bir annenin yeni doğan bebeğinde koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Ancak bulaşmanın anne karnında mı yoksa doğduktan hemen sonra mı meydana geldiği açık değildir. COVID-19 bazı hamilelerde fetal iyilik halinde bozulmaya ve erken doğuma neden olmuştur.
Şu ana kadar COVID-19'un düşük veya anne karnında bebek ölümüne sebep olduğuna dair kanıt yoktur.
4
Hamileler virüsten nasıl korunmalı?
Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla ellerin sık sık sabunla yıkanması veya kolonya ile silinmesi gerekir. Enfekte insan ve objelerle yakın temastan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmamak gerekir. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
5
Kendilerinde enfeksiyondan şüphe etmeleri halinde acil tıbbi yardım gerekmediği sürece hastaneye gitmek yerine bulundukları evi terk etmemeli, telefonla sağlık kuruluşlarından yardım istemeli, eve misafir kabul etmemelidirler. Hastaneye ulaşmaları gerekiyorsa ambulans çağırmalıdırlar.
6
Gebeliklerini takip eden doktorlar ile konuşarak mümkün ise rutin gebelik takiplerini bir süre ertelemelidirler.
7
Maske, hasta kişilerin virüsü diğer kişilere bulaştırmasını engeller. Maskelerin enfeksiyondan koruduğuna dair bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Tam tersi, maske takıyor olmak kişinin kendisini hatalı olarak güvende hissetmesine ve elleri ile burun ve gözlere temas etmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle enfeksiyondan korunmak amacıyla maske takılması önerilmemektedir.