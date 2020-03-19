Koronavirüs (COVID-19) hamileler için risk mi?

KCOVID-19'un gebelerdeki seyri, anne ve/veya bebek üzerine etkisi konusunda çok az şey bilinmektedir. Şu ana kadar gebelerde hastalığa yatkınlığın genel popülasyondan çok farklı olmadığı ve hastalığın seyrinin gebe olmayanlarla benzer olduğu gözlemlenmektedir. Ancak geçmişte influenza, MERS ve SARS enfeksiyonlarında gebelerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyrettiğine dair kanıt olması nedeniyle, gebelerin kendilerini enfeksiyondan koruma konusunda daha tedbirli olmaları gerekir. An itibariyle dünyada saygın kuruluşların hamilelere yönelik özel bir izlem veya tedavi önerisi bulunmamaktadır.