Koronavirüs (covid-19) belirtileri neler? Corona virüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? Gün gün belirti takvimine yenisi eklendi
Corona virüs belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar ile kendisini gösterirken, bahar aylarında nezlesinin yaygınlaşması kafaları karıştırdı. Burun kaşınması, tıkanması, göz sulanması ve kaşıntısı görülen saman nezlesi zaman zaman koronavirüs belirtileri ile karıştırılıyor. Gün gün covid 19 belirti takvimi arasında kas ağrıları, ishal ve mide bulantısı da bulunabiliyor. Diğer yandan İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tırnaklarda ortaya çıkan bir iz kişinin daha önce Kovid-19 geçirdiğine işaret edebilir. Peki, koronavirüs (covid-19) belirtileri neler? İşte, gün gün coronavirüs belirti takvimi ile ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Korona virüs belirtileri vaka artışı ile tam kapanma süreci devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Ateş, öksürük gibi belirtiler, artık virüsün mutasyona uğramasından dolayı hapşırma, geniz ve burun akıntısı, nezle gibi belirtilerle kendisini belli ediyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi de korona semptomu olabiliyor. Ancak her hapşırma ve burun akıntısı covid belirtisi olmayabiliyor. Diğer bir araştırmaya göre ise tırnaklarda oluşan çizgi kişinin Kovid geçmişi olduğuna işaret ediyor.
2
KOVİD 19 BELİRTİLERİ TIRNAKLARDA GÖRÜLÜR MÜ?
2019'dan beri küresel ortak gündem olmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) pek çok bilimsel araştırmaya konu oluyor. Neredeyse 2 yıldır binlerce bilim insanı virüsü mercek altına alarak aklımızdaki sorulara yanıt arıyor. Bu isimlerden birisi olan Profesör Tim Spector, kişinin Kovid-19 geçirip geçirmediğini belirlemek için yeni bir belirti belirledi.
İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bir kişi Kovid-19 geçirdiğinde bu tırnaklarında bir iz bırakıyor. Spector'a göre, tırnaklarda oluşan çizgi kişinin Kovid geçmişi olduğuna işaret ediyor.
3
'Beau çizgileri' olarak da adlandırılan bu durum vücut enfeksiyondan kurtulduğunda ortaya çıkar. 'Beau çizgileri'nin kızamık veya kabakulak hastalıklarından sonra geliştiği daha önce saptanmıştı. Ancak bunun KOvid-19 ile de ortaya çıktığına dair henüz bilim dünyasını tatmin edecek büyüklükte bir çalışma bulunmuyor. İngiliz basını Spector'ın araştırmanının bu durumu değiştirebileceğinin altını çiziyor. Çizgilere egzama gibi cilt rahatsızlıklarının ve yetersiz beslenmenin de neden olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar tırnak şeklindeki daha radikal değişikliklerin Tiroid hastalığı, diyabet veya demir eksikliği anemisi gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.
4
MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Baş dönmesi
-Bilinç durumunda bozukluk
-Baş ağrısı
-Hapşırma
-Geniz ve burun akıntısı
-İştahsızlık
-Titreme
Ciddi semptomlar;
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Konuşma veya hareket kaybı
5
GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
6
5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
7
7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
8
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.