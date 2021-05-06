Koronavirüs (covid-19) belirtileri neler? Corona virüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? Gün gün belirti takvimine yenisi eklendi

Korona virüs belirtileri vaka artışı ile tam kapanma süreci devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Ateş, öksürük gibi belirtiler, artık virüsün mutasyona uğramasından dolayı hapşırma, geniz ve burun akıntısı, nezle gibi belirtilerle kendisini belli ediyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi de korona semptomu olabiliyor. Ancak her hapşırma ve burun akıntısı covid belirtisi olmayabiliyor. Diğer bir araştırmaya göre ise tırnaklarda oluşan çizgi kişinin Kovid geçmişi olduğuna işaret ediyor.