Koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosundaki son durum: 12 Ekim kovid-19 vaka ve ölüm sayısı
Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.
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Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1212 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 294 bin 357'ye çıktı.
Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715'e ulaştı. Hasta sayısı 335 bin 533, vefat eden kişi sayısı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 32 bin 339 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.
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Karabük Valisi Fuat Gürel ise il genelinde son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında bariz bir artış gözlemlendiğini bildirdi.
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 976 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
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Adıyaman'da son 2 günde 171 ev, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ağrı'da, karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 69 bin 300 lira ceza uygulandı.
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'15 EKİM'DEN SONRA TABLODA TÜM SONUÇLAR OLACAK'
Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı röportajda merak edilen soruları sordu..
Bir de birçok uzmanın sözünü ettiği şu sürü bağışıklığı denen şey var. Ne zaman olacak bu?
“Bu kolay değil. Çünkü toplumun yüzde 60-65’inin bağışık olması gerekiyor. Bizde ilk çalışmada biliyorsunuz yüzde 0.86’ydı. Şimdi tekrarlıyoruz, biraz önce söyledim, 15’inden sonra onu açıklamış olacağız. Zannediyorum bu daha da arttı ama öyle yüzde 20, yüzde 30’larla ifade edilebilecek bir rakam olduğuna inanmıyorum. 60-65’ten aşağı olduğu müddetçe de sürü bağışıklığı olmaz. Biz koruyucu tedbirlere devam etmeliyiz.”
BİR AÇIKLIK: Bakan’la yaptığım mülakatta bir bölümün bazı yayınlarda farklı yorumlandığını gördüm. Oysa Bakan’ın söylediği metinde çok açıktı. “15 Ekim’den itibaren yapılacak kesitsel taramaların test sonuçları, semptomsuz olanlar dahil, bütün sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilecek.” Ben bunu vaka/hasta sayısı ile ilgili yorumlayıp sordum ama o sadece kesitsel taramalarla ilgili olduğunu söyledi. Bunlar metinde açık ama yanlış bir anlamaya yol açmaması için yazma ihtiyacı duydum.