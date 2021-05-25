Koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosunda son durum: Günlük 25 Mayıs corona virüs vaka sayısı, iyileşen sayısı ve vefat oranında olumlu gelişme!

Türkiye korona virüs (covid 19) vaka sayısı tablosu ve corona virüste son durum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 705 bin 583, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 907 bin 385, toplam 4 milyon 612 bin 968, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 319 bin 291, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 10 bin 392, toplam 2 milyon 329 bin 683, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 75 bin 119, ikinci doz aşı sayısı 835 bin 164, toplam 1 milyon 910 bin 283 doz olarak kayıtlara geçti.



Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 205 bin 382 Kovid-19 aşısı yapıldı.



Tabloya göre, son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.