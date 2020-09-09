Koronavirüs (coronavirüs) belirtileri neler? Boğaz ve baş ağrısı covid 19 belirtisi mi? İşte corona virüsün sık ve az görülen belirtileri

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, internette bu konuda en çok aranan konular arasında koronavirüs belirtileri geliyor. Her geçen gün yeni belirtilerinden bahsedilen kovid 19'un son günlerde en çok aranan belirtisi boğaz ve baş ağrısının koronavirüs belirtisi olup, olmadığı üzerine.. Peki Koronavirüs belirtileri nedir?



Koronavirüs belirtileri salgının devam ettiği bu günlerde internette aranan konular arasında yer alıyor.



Yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde Çin’in Vuhan eyaletinde yüksek ateş ve nefes darlığı ile tanımlanan yeni viral solunum yolu hastalığıdır. Hastalığın damlacık ve temas yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Oluşturduğu küresel salgın durumundan ötürü pandemi olarak tanımlanmaktadır.