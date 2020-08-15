Koronavirüs (coronavirüs) aşısında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu? Rusya'dan son dakika açıklama

AŞININ FİYATI NE KADAR OLACAK? Rusya'da aşı çalışmaları devam ederken, koronavirüs aşısının fiyatına gözler çevrildi. Rusya'dan geliştirilen aşının piyasa fiyatıyla ilgili de bilgi en sonunda geldi. Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülük esasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.