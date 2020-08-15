Koronavirüs (coronavirüs) aşısında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu? Rusya'dan son dakika açıklama
Koronavirüs aşısıyla ilgili Rusya'dan gelen son dakika haberler dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip ediliyor. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve aylardır devam eden koronavirüs salgınında, dünyada bir ilke imza atan Rusya aşının hafta başında tescillendiğini duyurmuştu. Gelen yeni bilgilere göre, Rusya Sağlık Bakanlığı coronavirüs aşısının üretimine başlandığını açıkladı. Aşının fiyatı da Rus yetkililer tarafından bildirildi. İşte, dünyanın merakla takip ettiği koronavirüs (coronavirüs) aşısında son durum bilgileri...
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Coronavirüs aşısıyla ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Hafta başında son dakika açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, aşının tescillendiğini ve kızına da uygulandığını bildirmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi. Dünyanın gözü kulağı aşı çalışmalarına çevrilirken, Vietnam Rusya'nın aşısı için ilk siparişi veren ülke oldu. İşte, koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeler.
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KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM
Rusya'nın geliştirdiği tartışmalı Covid-19 aşısıyla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre aşı üretimine başlandı. Moscow'daki Gamaleya Enstitüsünde geliştirilen koronavirüs aşısının üretimine bugün itibarıyla başlandığı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık tarafından üretimin bu ay sonunda biteceği iddia edildi. Vietnam aşı için ilk siparişi veren ülke oldu.
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AŞININ FİYATI NE KADAR OLACAK?
Rusya'da aşı çalışmaları devam ederken, koronavirüs aşısının fiyatına gözler çevrildi. Rusya'dan geliştirilen aşının piyasa fiyatıyla ilgili de bilgi en sonunda geldi. Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülük esasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.
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AŞININ ADI 'SPUTNİK V' OLDU
Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, açıklamada “1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.
İngiltere’nin, ABD’de geliştirilen iki ayrı koronavirüs aşı adayından 90 milyon doz satın alacağı öğrenildi. 66 milyon nüfuslu İngiltere, bu son anlaşmalarla koronavirüs aşısı doz miktarını toplamda 362 milyona çıkardı.
ABD’li iki ayrı ilaç firması, İngiltere’nin toplamda 90 milyon dozluk aşı adayı satın alacağını duyurdu.
Bu iki anlaşmayla birlikte İngiltere’nin, koronavirüs aşısı için anlaşma yaptığı firmaların sayısı 6 olurken garanti ettiği doz miktarı 362 milyon olarak açıklandı.
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Johnson & Johnson sahip olduğu Janssen Pharmaceutica firması ‘Ad26.COV2.S’ adlı aşı adayından İngiltere’nin ilk etapta 30 milyon doz, daha sonra ise ek bir anlaşmayla 22 milyon doz daha almasının mümkün olduğunu açıkladı.
Novavax firması ise geliştirdiği ‘NVX-CoV2373’ adlı aşı adayından İngiltere’nin 60 milyon dozunu satın alacağını ifade etti.