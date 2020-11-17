Koronavirüs (coronavirus) 17 Kasım Türkiye tablosu son durum: İl il son dakika corona virüs vaka, ölüm, hasta sayısı yayımlandı - Covid 19 haritası
Son dakika korona virüs haberleri... 17 Kasım Koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarıyla takip ediliyor. Korona virüs salgınında yaşanan vaka artışı sürerken özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki son durumu merak ediyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Son açıklanan verilere göre coronavirüs vaka sayısı tablosuna göre, hasta sayısı 3 bin 316 oldu, test sayısı ise 151 bin 516 olarak kaydedildi. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 94 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, tedbir uyarısını yenileyerek, "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır." dedi. Peki, İstanbul ve diğer bölgelerimizde 17 Kasım koronavirüs haritasındaki son durum nedir? İşte, İstanbul ve il il covid 19 ölüm, hasta ve vaka sayısı.
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Koronavirüs tablosu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. 2019 Çin'de ortaya çıkan corona virüs salgınında dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısının 55 milyonu geçti. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. " dedi. İşte, korona virüste son durum tablosu.
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16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Koca, 16 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 151 bin 516, hasta sayısı 3 bin 316 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 712 hasta ise iyileşti. Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.
Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470'e ulaştı. Hasta sayısı 414 bin 278, vefat sayısı 11 bin 507, ağır hasta sayısı 3 bin 439, aktif hasta sayısı 49 bin 108 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
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DÜNYADA KOVİD-19 VAKA SAYISI ARTIYOR
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyonu geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 2 bin 495 oldu.
ABD, 11 milyon 380 bin 748 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 867 bin 857 ile Hindistan, 5 milyon 863 bin 93 ile Brezilya, 1 milyon 981 bin 827 ile Fransa, 1 milyon 948 bin 603 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 369 bin 318 ile İngiltere, 1 milyon 310 bin 491 ile Arjantin, 1 milyon 198 bin 746 ile Kolombiya ve 1 milyon 178 bin 529 ile İtalya izledi.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 327 bin 77 kişi yaşamını yitirdi, 38 milyon 259 bin 421 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yenihasta sayısında azalma (sırasıyla -%2,5 ve -%9,4), hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısında ise artış (%0,5) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazlaazalış Orta Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%8,1). En fazla artış ise GüneydoğuAnadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 38 hastadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda42,8, erkeklerde ise 51,1’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış DoğuKaradeniz Bölgesindedir (-%33,3). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış Batı Marmara Bölgesindedir (%16,7)
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 denetim verilerini açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından, "İstanbul'da 22 Ağustos'tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak." ifadelerini paylaştı.
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"Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılış töreninde konuştu. Hastalığın kesin ilacı ve aşısı bulunana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Dünyanın ekonomik bakımdan en müreffeh ülkelerini bile sarsan salgın karşısında Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz. Salgının en kritik evresini vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık." dedi.
Erdoğan, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı ve kuşatıcılığı sayesinde vatandaşları kimi yerlerde olduğu gibi milyon dolarlık faturalarla karşı karşıya bırakmadıklarını, test, teşhis, tedavi ve ilaca kadar hastalıkla mücadele için gereken her şeyi ücretsiz sunduklarını vurguladı.
"Yeri geldi ambulans uçaklarla yeri geldi ambulans helikopterlerle hastaları şehirden şehre, hatta ülkeden ülkemize taşıdık." diyen Erdoğan hem salgınla mücadelede hem de dayanışma noktasında tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergilediklerinin altını çizdi.
"Ağır hasta sayımız artıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 3 bin 223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık altyapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı geliştiren Türk bilim insanlarını aradıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Sinop'un Durağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Durağan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek için Gökçebelen köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındığı ve köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtilerek kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı kaydedildi.
Amasya'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnaf ve vatandaş için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.
HES kodu olmayan esnafın ve vatandaşların pazar alanına girişlerine izin verilmediğini vurgulayan Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Yörükoğlu, "Semt pazarlarımızı vatandaşımızın sağlığı açısından, daha güvenli hale getirebilmek için Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın talimatıyla HES kodu uygulamasına başladık. Vatandaşımız da bize destek veriyor. Uygulamadan son derece memnun olduklarını görüyoruz." dedi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikisi futbolcu 4 kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İki futbolcumuzla iki personelimizin daha testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Arkas Spor maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.