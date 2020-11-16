Koronavirüs (corona virüs) test sonucu kaç günde çıkar? e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı ve e Nabız girişi
Korona virüs test sonucu sorgulama ekranı, Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet veren e-Nabız sistemi üzerinden öğreniliyor. Hastanelerde ücretsiz test yaptıran vatandaşlar, e-Nabız sistemine T.C kimlik numarası ve hastanelerden verilen barkod numarasını girerek Covid 19 test sonuçlarını öğrenebilecek. Corona virüs testinin sonucuna göre, pozitif vakalar filyasyon ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyor. Pozitif vakalarda hastanın sağlık durumuna göre, hastanede ya da evde tedaviye başlıyor. Peki, korona virüs testi (PCR) sonucu kaç günde çıkar? İşte, e-Nabız 19 test sonucu sorgulama ekranı.
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e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı, test sonucunu merak eden vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. Koronavirüs belirtisi olanlara uygulanan korona virüs testi 3 gün içerisinde sonuçlanarak e Nabız üzerinden yayınlanıyor. Covid 19 test raporlarını sağlık tesislerine gitmeye gerek kalmadan öğrenen vatandaşların daha önce yaptırdığı tahliller, kullandıkları ilaçlar ve konulan teşhisleri de aile hekimleri tarafından görüntüleniyor. Diğer yandan, yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.
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KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
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E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
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SALGINLA DİJİTAL MÜCADELEDE 'E NABIZ' ETKİN ROL OYNADI
Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan, "e-Nabız" uygulamasında kullanıcı sayısı 25 milyona ulaştı.
AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2015 yılında hizmete alınan ve o tarihten itibaren tüm vatandaşların laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullandığı reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına e-Nabız sayesinde erişilebiliyor.
Teşhis, rapor ve muayenelere ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişebilmeyi mümkün kılan, koronavirüs salgınıyla mücadelenin dijital yönetiminde de en önemli altyapıyı oluşturan e-Nabız kullanıcı sayısı giderek arttı, 25 milyona ulaştı.
Kamu, özel ya da üniversite hastanesi farketmeksizin tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda hekiminin ya da yakınlarının erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.
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TEST SONUÇLARINA 3 FARKLI DİLDE ERİŞİLİYOR
Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.
Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.
Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.