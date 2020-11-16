Koronavirüs (corona virüs) test sonucu kaç günde çıkar? e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı ve e Nabız girişi

SALGINLA DİJİTAL MÜCADELEDE 'E NABIZ' ETKİN ROL OYNADI Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan, "e-Nabız" uygulamasında kullanıcı sayısı 25 milyona ulaştı.



AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2015 yılında hizmete alınan ve o tarihten itibaren tüm vatandaşların laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullandığı reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına e-Nabız sayesinde erişilebiliyor.



Teşhis, rapor ve muayenelere ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişebilmeyi mümkün kılan, koronavirüs salgınıyla mücadelenin dijital yönetiminde de en önemli altyapıyı oluşturan e-Nabız kullanıcı sayısı giderek arttı, 25 milyona ulaştı.



Kamu, özel ya da üniversite hastanesi farketmeksizin tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda hekiminin ya da yakınlarının erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.