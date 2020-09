Koronavirüs (corona virüs) günlük Türkiye son durum tablosu 9 Eylül : Dünya geneli corona virüs vaka ve ölüm sayısı belli oldu - İl il Covid-19 risk haritası

Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.



ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.



Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 488 artarak 194 bin 75'e çıktı.Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 797 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 669 bini geçti.



En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 382 bin 518 vakayla Hindistan, 4 milyon 165 bin 124 vakayla Brezilya izliyor.



ABD genelinde ise 744 bin 895 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 672 bin 619 vakayla Teksas ve 650 bin 92 vakayla Florida takip ediyor.



Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 102 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.