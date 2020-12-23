Koronavirüs belirtileri neler? Mutasyona uğrayan corona belirtileri değişti mi? Gün gün corona virüs belirtilerinde 4. güne dikkat!
Koronavirüs belirtileri neler sorusu, virüsün mutasyona uğradığı haberlerinin ardından yeniden gündeme geldi. Tüm dünyada etkisini sürdüren salgında, virüsün mutasyona uğraması ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı haberleri ülkeleri tedirgin etti. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre ise mutasyona uğrayan virüs aşı uygulamalarını olumsuz yönde etkileyeceği ya da korona virüse yakalanan hastaların süreci ağır geçirebileceğine dair herhangi bir veri bulunamadı. Kas ağrısı, eklem ağrısı, tat ve koku kaybı gibi belirtilerle kendisini gösteren Covid 19 belirtilerinin aylar sonra bile görülebileceği ise dikkat çeken araştırmalardan. İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gün gün koronavirüs belirtileri son gelişmelerle beraber takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, koronavirüsün en belirleyici semptomu ateş, nefes darlığı ve öksürük olarak belirleniyor. Mutasyona uğrayan virüsün belirtileriyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. New York Sağlık Departmanı, korona virüse yakalanan birçok hastanın iyileştikten aylar sonra dahi ciddi sağlık sorunları yaşadığı konusunda doktorları uyardı. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Mutasyona uğrayan koronavirüs belirtileri ile ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, şunları söyledi;
Eğer varyantı hastalık yapma yeteneği düşük bir antijenik yapı değişikliği geçirdiyse vücut hastalık olarak tabii ki daha hafif karşılık verecektir. Örneğin 2020’deki virüs ile enfekte olduk ama 2020’nin sonlarında yeni bir antijenik yapıda virüs çıktı, onu da alabiliriz ve yeniden enfeksiyon geçirebiliriz. Yeniden hasta olabiliriz. Vücut ilkinde olduğu gibi de tepki verebilir. İşte o mutasyonun ne olduğu ile alakalıdır. Eğer virüs hastalık yapma yeteneği yüksek bir hale dönüştüyse tabii ki onu aldığımızda daha ağır geçiririz. Ama hastalık yapma yeteneği düşük bir hale dönüştüyse ikinci enfeksiyonumuzu ya da ilk kez geçiriyorsak daha hafif bir şekilde geçiririz. Virüsün ne tür bir mutasyon geçirdiği, hangi antijenik yapısını değiştirdiği önemli.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ise virüsün bulaşıcılığı ile ilgili, "Bunlar araştırılıyor. Deneysel çalışmalarla da bu soruların yanıtları araştırılıyor ve ilk çalışmalara göre virüsün bulaştırıcılığının artmış olabileceğine dair bir ön kanıt var." dedi.
3
Abone Ol
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ AYLAR SONRA BİLE GÖRÜLEBİLİYOR
New York Sağlık Departmanı, korona virüse yakalanan birçok hastanın iyileştikten aylar sonra dahi ciddi sağlık sorunları yaşadığı konusunda doktorları uyardı.
Dünyada en fazla korona virüs vakasının ve can kaybının görüldüğü ABD’de New York Sağlık Departmanı, daha önce korona virüse yakalanmış olan birçok hastada iyileştikten aylar sonra dahi nefes alma ve diğer solunum problemleri, kalple ilgili rahatsızlıklar, kan pıhtılaşması, uyku bozukluğu ve kronik yorgunluk sendromu, zihinsel yönelim bozukluğu, eklem ve kas ağrısı, depresyon ve TSSB (travma sonrası stres bozukluğu) gibi ciddi sağlık sorunları tespit edildiği konusunda doktorları uyardı.
New York Sağlık Departmanı’nın sağlık personeli için hazırladığı kılavuzda, “Hafif, orta veya şiddetli bir şekilde Covid-19'u atlatan hastaların büyük bir kısmında kalıcı semptomlar görülmeye devam ediliyor. Covid-19 "uzun taşıyıcıları” olarak adlandırılan bu hastalar, enfeksiyonun şiddetli dönemini atlattıktan sonra çeşitli kalıcı etkileri taşımaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı. Sağlık Departmanı, semptomların kişiden kişiye değiştiğinin, anatomik olarak çeşitli, tahmin edilemez veya teşhis edilmesi zor olabileceğinin altını çizdi. Genç hastaların, hastalık sonrası normal sağlık durumlarına dönemediğini vurgulayan New York Sağlık Departmanı, bu sürecin ciddiye alınması ve uygun şekilde tedavi edilmesi konusunda uyardı. Kılavuzda, Covid-19 sonrası enfeksiyon konusunda deneyimi olan uzmanlar veya kliniklerle koordinasyon önerisi de yer aldı.
4
Abone Ol
GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5
Abone Ol
5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
6
Abone Ol
7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
7
Abone Ol
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.