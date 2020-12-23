Koronavirüs belirtileri neler? Mutasyona uğrayan corona belirtileri değişti mi? Gün gün corona virüs belirtilerinde 4. güne dikkat!

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER? Mutasyona uğrayan koronavirüs belirtileri ile ilgili Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, şunları söyledi;



Eğer varyantı hastalık yapma yeteneği düşük bir antijenik yapı değişikliği geçirdiyse vücut hastalık olarak tabii ki daha hafif karşılık verecektir. Örneğin 2020’deki virüs ile enfekte olduk ama 2020’nin sonlarında yeni bir antijenik yapıda virüs çıktı, onu da alabiliriz ve yeniden enfeksiyon geçirebiliriz. Yeniden hasta olabiliriz. Vücut ilkinde olduğu gibi de tepki verebilir. İşte o mutasyonun ne olduğu ile alakalıdır. Eğer virüs hastalık yapma yeteneği yüksek bir hale dönüştüyse tabii ki onu aldığımızda daha ağır geçiririz. Ama hastalık yapma yeteneği düşük bir hale dönüştüyse ikinci enfeksiyonumuzu ya da ilk kez geçiriyorsak daha hafif bir şekilde geçiririz. Virüsün ne tür bir mutasyon geçirdiği, hangi antijenik yapısını değiştirdiği önemli.



Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ise virüsün bulaşıcılığı ile ilgili, "Bunlar araştırılıyor. Deneysel çalışmalarla da bu soruların yanıtları araştırılıyor ve ilk çalışmalara göre virüsün bulaştırıcılığının artmış olabileceğine dair bir ön kanıt var." dedi.