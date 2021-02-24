Koronavirüs (corona virüs) belirtileri neler? Gün gün korona virüs belirtilerinde yeni araştırma: Görme kaybına neden olabilir
Koronavirüs belirtileri uzmanların yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeyi sürdüren salgında mutasyon virüsün ortaya çıkmasının ardından Covid-19 belirtilerinde çarpıcı araştırmalar dikkat çekti. Son yapılan araştırmaya göre ise koronavirüs hastalığında ani görme kayıplarının yaşandığı belirlendi. Sinir ve kalp sistemi başta olmak üzere tüm vücudu etkilediği belirtilen korona virüsün en bilinen semptomları arasında ateş, nefes darlığı, öksürük ve tat koku kaybı yer alıyor. İşte, gün gün korona virüs belirtileri ile ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Corona virüs belirtileri tüm dünyayı etkisi altına alan süreçte takip ediliyor. Aşılama süreci başarılı şekilde ülkemizde ve dünyada devam ederken, virüsün yeni belirtileri de uzmanların yaptığı açıklamalar ile gün yüzüne çıkıyor. Corona virüs belirtileri ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Barış Yeniad, "Koronavirüsü ağır geçiren erkek hastalarda göz damarının tıkanmasına bağlı olarak görme kayıpları yaşandığı tespit edildi." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, korona virüs günlük belirtileri arasında ishal, eklem ağrıları, kuru öksürük ve 38 derecenin üzerinde ateş görülebiliyor.
2
Abone Ol
GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR
Koronavirüsün göz sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Barış Yeniad, “Kovid-19’un son dönemlerde gözdeki damar tıkanıklığına sebep olduğuna ilişkin tespitler var. ABD ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda, koronavirüsün göz damarı tıkanıklığına neden olduğu belirlendi. Koronavirüsü ağır atlatmış genç erkek hastalarda, kalpten kopan trombozların (pıhtı kitlesi) retina tabakasındaki damarları tıkayarak körlüğe sebep olduğuna ilişkin önemli yayınlar da yapıldı. Bilindiği üzere rutin Kovid-19 tedavisinde kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçlar yaşanabilecek tıkanıkları önlemek için veriliyor” diye konuştu.
Koronavirüse bağlı gerçekleşen ölümlerin çoğunluğu damarlarda oluşabilecek tıkanıklıklardan kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Barış Yeniad, “Gözün arka tabakasında bulunan ve görmeyi sağlayan retina dediğimiz bölgedeki damarın tıkanmasıyla ani görme kayıpları gerçekleşiyor. Görme kaybı ağrısız bir şekilde aniden oluşan bir durum. Genellikle tek gözde görme kaybı yaşanıyor. Retina tabakasını besleyen bir damar var. Bu damar tıkandığı zaman retina oksijensiz kalarak ani görme kaybı yaşanıyor. Göz tıkanıklığında dakikaların çok büyük bir önemi var. Doktora gitmekte geç kalınırsa, tedavinin hiçbir faydası görülmüyor. Genellikle görme kayıpları kalıcı oluyor. Göz sağlığımız hiçbir zaman eskiye dönmüyor” ifadelerini kullandı.
3
Abone Ol
GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
4
Abone Ol
5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
5
Abone Ol
7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.