Koronavirüs (corona virus) 12 Kasım Türkiye tablosunda: Korona virüs il il vaka ve hasta sayısı açıklandı! İşte Covid 19 ölüm sayısında son durum
12 Kasım Koronavirüs Türkiye vaka sayısı tablosu hasta ve iyileşen sayısı ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yayınlanan korona virüs Türkiye tablosu son dakika olarak açıklandı. Dünkü güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu. Coronavirüs vefat eden hasta sayısı ise 86 olarak kaydedildi. 2.112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbir konusunu yineleyerek sağlık çalışanlarına dikkat çekti. Diğer yandan, İstanbul ve diğer illerde coronavirüs istatistik verileri belli oldu. Covid19.gov.tr üzerinden açıklanan istatistik verilerine göre, bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Anadolu Bölgesinde gerçekleşti. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde son durum nedir? İşte, il il koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki son durum ve illere göre covid 19 haritasında güncel veriler...
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Koronavirüs tablosu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka ve iyileşen sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlığın yayınladığı verilere göre, koronavirüs tablosunda Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan dünya genelinde de covid 19 güncel verileri belli oldu. Son dakika açıklamaya göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1493 artarak 247 bin 458’e yükseldi.İşte, coronavirüs Türkiye ve dünya genelinde son durum bilgileri..
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İllere göre istatistik verileri
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs istatistik vaka sayısı verileri Covid.19.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklandı. Son veriler şöyle gelişti;
Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%1,3), hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ise azalma (-%0,7) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%14,8). En fazla artış ise Orta Anadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 hastadır.
25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 41,7, erkeklerde ise 39,7’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesindedir (-%32,6). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesinde gerçekleşmiştir (%18,3).
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11 KASIM KORONA VİRÜS VERİLERİ
Sağlık Bakanı Koca, 11 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 145 bin 989, hasta sayısı 2 bin 693 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 86 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 112 hasta ise iyileşti. Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.
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10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
Koronavirüs günlük Türkiye tablosu açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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9 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Koca, 9 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 145 bin 411 olurken, hasta sayısı 2 bin 576 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 85 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 47 hasta ise iyileşti. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şunları belirtti;
Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın
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"Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor"
Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867'ye ulaştı. Hasta sayısı 391 bin 739, vefat sayısı 10 bin 803, ağır hasta sayısı 2 bin 730, aktif hasta sayısı 44 bin 715 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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"Bugün tespit edilen 2483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hastasayısında azalma (sırasıyla -%2,0 ve -%7,2) görülmüştür.
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%15,7).
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En fazla artış ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 30 hastadır. 25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 40,1,erkeklerde ise 38,5’dir.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%25,0). Bunun yanı sıra Doğu Marmara Bölgesinde hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısı artmıştır (%12,8).
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İstanbul'da Kovid-19 denetimleri
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul'da dün 13 bin 198 denetim yapıldığını duyurdu.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından #SağlıkİçinHepimizİçin hashtagiyle yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da dün 13198 denetim yapıldı. Kurallara uyan herkese teşekkürler. Denetimlerde 378 iş yeri uyarıldı, 10 iş yeri geçici olarak kapatıldı, 28 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu, 1178 kişiye maske takmadığı için işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.Beyoğlu'nda drone destekli Kovid-19 denetimi yapıldıBeyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazlarda bulundu.Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek ve araçla Türkçe ve İngilizce olarak herkesi tedbirler konusunda bilgilendirdi.
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Eskişehir'de 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde kısıtlama getirildi
Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.
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İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 22 personel, 95 iş yerini maske, mesafe ve hijyen konusunda kontrol ederek iş yeri yetkililerine, çalışanlara ve yolculara tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.Polis, gümrük ve sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkililerinin de katıldığı denetimde, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca da maske, mesafe ve hijyen önemlerini hatırlattı.
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Gaziantep'te 65 yaş üstüne belirli saatlerde kısıtlama getirildi
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.