Koronavirüs (corona virus) 10 Kasım Türkiye tablosu: Vaka ve ölüm sayılarında son durum.. Koronavirüs il il vaka sayısı yayınlandı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında vaka ve iyileşen sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye koronavirüs tablosuna göre Son 24 saatte yapılan test sayısı 145 bin 411 olurken, hasta sayısı 2 bin 576 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 85 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 47 hasta ise iyileşti. Diğer yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 405 artarak 243 bin 797’ye yükseldi. İşte, coronavirüs Türkiye ve dünya genelinde son durum bilgileri..