Koronavirüs (corona virus) 10 Kasım Türkiye tablosu: Vaka ve ölüm sayılarında son durum.. Koronavirüs il il vaka sayısı yayınlandı
10 Kasım koronavirüs Türkiye tablosu vaka ve iyileşen sayısı ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüs Türkiye tablosu dün akşam açıklandı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisini tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske uyarısında bulunarak tedbir konusunu yineledi. Diğer yandan İstanbul'daki artıştaki son durum merak edilirken, tüm bölgelerimizdeki hasta sayıları da belli oldu. Covid19.gov.tr üzerinden açıklanan istatistik verilerine göre, bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşti. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde son durum nedir? İşte, il il koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki son durum ve illere göre covid 19 haritasında güncel veriler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında vaka ve iyileşen sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye koronavirüs tablosuna göre Son 24 saatte yapılan test sayısı 145 bin 411 olurken, hasta sayısı 2 bin 576 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 85 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 47 hasta ise iyileşti. Diğer yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 405 artarak 243 bin 797’ye yükseldi. İşte, coronavirüs Türkiye ve dünya genelinde son durum bilgileri..
2
Abone Ol
9 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Koca, 9 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 145 bin 411 olurken, hasta sayısı 2 bin 576 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 85 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 47 hasta ise iyileşti. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şunları belirtti;
Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın
3
Abone Ol
"Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor"
Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867'ye ulaştı. Hasta sayısı 391 bin 739, vefat sayısı 10 bin 803, ağır hasta sayısı 2 bin 730, aktif hasta sayısı 44 bin 715 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
4
Abone Ol
"Bugün tespit edilen 2483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."
5
Abone Ol
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hastasayısında azalma (sırasıyla -%2,0 ve -%7,2) görülmüştür.
6
Abone Ol
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%15,7).
7
Abone Ol
En fazla artış ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 30 hastadır. 25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 40,1,erkeklerde ise 38,5’dir.
8
Abone Ol
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%25,0). Bunun yanı sıra Doğu Marmara Bölgesinde hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısı artmıştır (%12,8).
9
Abone Ol
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında İstanbul'da dün 13 bin 198 denetim yapıldığını duyurdu.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından #SağlıkİçinHepimizİçin hashtagiyle yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da dün 13198 denetim yapıldı. Kurallara uyan herkese teşekkürler. Denetimlerde 378 iş yeri uyarıldı, 10 iş yeri geçici olarak kapatıldı, 28 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu, 1178 kişiye maske takmadığı için işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.Beyoğlu'nda drone destekli Kovid-19 denetimi yapıldıBeyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
10
Abone Ol
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce anonslarla Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda ikazlarda bulundu.Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat ederek hareket edilmesi konusunda uyarılar yapan ekipler, ayrıca yürüyerek ve araçla Türkçe ve İngilizce olarak herkesi tedbirler konusunda bilgilendirdi.
11
Abone Ol
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde kısıtlama getirildi
Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.
12
Abone Ol
İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 22 personel, 95 iş yerini maske, mesafe ve hijyen konusunda kontrol ederek iş yeri yetkililerine, çalışanlara ve yolculara tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.Polis, gümrük ve sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkililerinin de katıldığı denetimde, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca da maske, mesafe ve hijyen önemlerini hatırlattı.
13
Abone Ol
Gaziantep'te 65 yaş üstüne belirli saatlerde kısıtlama getirildi
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.