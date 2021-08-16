Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak? Gözler yüz yüze eğitim açıklamasında!

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söylemişti. Turan DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabii ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" demişti.