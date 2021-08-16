Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak? Gözler yüz yüze eğitim açıklamasında!
Bilim Kurulu Toplantısı sonuçları ve kararları Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı açıklamalar ile netlik kazanacak. Koronavirüs vakalarındaki yaşanan artış ve hastalığın seyrindeki yeni verilerin ele alınacağı Bilim Kurulu Toplantısında yerli aşı çalışmalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söylemişti. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, o konu hakkında merak edilen tüm detaylar...
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Bilim Kurulu toplantısı ile salgında son durum özden geçirilip Koronavirüste gelinen son nokta ele alınacak. Alanlarında uzman olan Bilim Kurulu üyelerinin görüş belirteceği kritik toplantıda, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gündemde yer alacak. Aşı olmayanlara yönelik alınacak kararların da Bilim Kurulu Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı.
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BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. Genellikle çarşamba ya da perşembe günleri yapılan toplantının 17- 20 Ağustos tarihleri arasında yapılması ön görülüyor.
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BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söylemişti. Turan DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabii ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" demişti.
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16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 642 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,46, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,72 olarak kayda geçti.
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Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 998 bin 279 aşı uygulandı.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 357 bin 493'ü birinci doz, 33 milyon 342 bin 431'i ikinci doz, 6 milyon 815 bin 458'i üçüncü doz olmak üzere 84 milyon 547 bin 410'a yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.
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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." ifadelerini kullandı.