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Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 09:28 | 

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bakan Koca açıklama yapacak!

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için toplantılar yapmaya devam ediyor. Yapılan toplantıların ardından, alınacak önlemler ve süreç masaya yatırılıyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

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Geçtiğimiz haftalarda alınan yeni tedbirlerin ardından vatandaşlar, yeniden toplanacak Bilim Kurulu'nda alınacak kararları merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun yeni toplantı tarihi araştırılıyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı hakkında bilgi...

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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de yapılacak. Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

3SON 24 SAATTE OLANLAR
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SON 24 SAATTE OLANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 593 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966'ya ulaştı. Hasta sayısı 552 bin 304, vefat sayısı 15 bin 314, ağır hasta sayısı 5 bin 882, aktif hasta sayısı 95 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

DENETİMLER SIKLAŞTI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ve alınan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"İl, ilçe salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekibimizce 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar, başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, toplu etkinlik mekanları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, pazar yerleri gibi yerlerde, 93 bin 296'sı ihbar, 4 milyon 942 bin 345'i resen olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 641 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda, alınan tedbir ve kurallara uymayan 45 bin 238 kişi, işletme hakkında, birinci ihlal kapsamında 21 bin 678 kişi/işletmeye uyarı, ikinci ihlal kapsamında 22 bin 198 kişi/işletmeye idari para cezası verilmiş, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 271 işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. İzolasyonu ihlal eden şahıslara yönelik yaptırımlarda 9 bin 923 idari, 8 bin 254 adli işlem yapılmıştır."

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