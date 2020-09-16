Koronavirüs bileklikleri nedir? Mavi ve kırmızı bileklik uygulamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, semptom olmayan ve hastalığı hafif seyreden hastalarda ciddi bir artış olduğunu söyledi. Birçok hastanın evlerinde takip edildiğini ifade eden Sarı, "Hastaneye yatış sayısı oldukça az. Hastalarımızın çoğunluğunun evde takip ediliyor olması nedeniyle izolasyondaki vatandaş sayımız oldukça arttı. İzolasyondaki vatandaşlarımızı takip amacıyla hem filyasyon ekiplerimiz belli günlerde evlerinde ziyaret ediyor ve hastalıkların seyrini inceliyorlar hem de kolluk kuvvetlerimiz onları evlerinde kontrol ediyorlar. Ancak kolluk kuvvetleri kontrolü yaptıktan sonra veya filyasyon ekiplerimiz evden ayrıldıktan sonra bazı vatandaşlarımızın sosyal hayata karıştıklarını, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri yönünde bize ihbarlar gelmeye başladı. Bunun üzerine 'nasıl bir çalışma yapabiliriz?' diye düşündük. Arkadaşlarımızın önerisiyle hastanelerde kullandığımız tek kullanımlık hasta bilekliklerinin pozitif ve temaslı hastalarımıza takılmasına karar verdik" dedi.



Bu önerinin Karabük Valisi Fuat Gürel'e iletildiğini ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 25 Ağustos'ta düzenlenen toplantı ile karar altına alındığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:



" 1 Eylül itibari uygulama aldığımız bileklerden kırmızı renkli olanları pozitif hastalarımıza, mavi olan bileklikleri de temaslı hastalarımıza takmaya başladık. Bu bileklikler hastanemizde kullanılan bileklikler. Bu bilekliğinin özelliği tek kullanımlık olması. Bir kez hastanın bileğine taktığınızda tekrar açılması durumunda takılması mümkün değil. Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda şunu belirttik; izolasyon süresi boyunca bu bileklik hastamızın veya temaslının bileğine takılı kalacak. Evine giden filyasyon ekipleri ya da kolluk kuvveleri hastamızın veya temaslının kolunda bunları görmeyecek olursa 3 bin 150 lira Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai müeyyide uygulanacak."