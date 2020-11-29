Koronavirüs belirtilerinde son dakika: Gün gün korona virüs belirtileri neler? Uzmanlar uyardı: Coronavirüs belirtisi 4-5 günden sonra...

Diğer yandan Kişide eğer hastalık belirtisi ya da temaslı şüphesi varsa mutlaka PCR testi yapılması gerektiğini belirten Dr. Özer, şunları söyledi: "PCR testleri hala altın standarttır ki bunda bile aslında kişinin semptom gösterip göstermediği önemlidir. Çünkü PCR testlerinin de yalancı negatif sonuç verme ihtimali vardır. Diyelim herhangi pozitif biri ile temas ettiniz. Kendinizden şüpheleniyorsunuz. 4-5. günden itibaren belirtiler ve bulaşıcılık başlıyor. 4-5 gün boyunca semptom vermeden geçirebilirsiniz. Pozitif sonuç ancak bu süreden sonra alınabilir. Zaten Sağlık Bakanlığının bilimsel tavsiyelerinde de bu şekilde. Temaslı iseniz en az 5 gün sonra ya da ortalama 7 günde test yaptırılması tavsiye ediliyor. Doğru olan da bu. Ama burada da gene önemli olan semptomlar. Semptom varsa test öneriliyor. Çünkü temaslı da olsanız virüs yükünüz az olabilir, hastalığı geçirmeyebilirsiniz. O yüzden semptomunuz da olmaz ve testiniz de negatif çıkar. Asıl önemli olan, bu sürede maske mesafe hijyen izolasyonu uygulayıp semptom ve bulgular olduğu zaman mutlaka PCR testi yaptırmaktır. Hızlı antikor testleri ise ancak hastalığı geçiren kişilerde 'antikor yanıtı oluşmuş mu oluşmamış mı?' buna bakmak için yapılabilir. Bunu da bilim insanları yapsın, koruyuculuk ne kadar devam ediyor, hangi gün ne antikoru oluşuyor ya da hastanelerde araştırmalar için yapılsın. Ama bizim gibi kullanıcılar için, bireysel olarak bu testi yapmanın herhangi bir anlamı yok."