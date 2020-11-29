Koronavirüs belirtilerinde son dakika: Gün gün korona virüs belirtileri neler? Uzmanlar uyardı: Coronavirüs belirtisi 4-5 günden sonra...
Koronavirüs belirtileri artan vaka sayısıyla beraber takip ediliyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip edilen coronavirüs belirtilerinde ateş, öksürük ve nefes darlığı belirleyici semptomlar arasında yer alıyor. Kişide eğer hastalık belirtisi ya da temaslı şüphesi varsa mutlaka PCR testi yapılması gerektiğini belirten Dr. Özer, Covid 19 belirtilerinin 4-5. günden itibaren başladığını ifade ediyor. Temaslı olanlarda en az 5 gün sonra ya da ortalama 7 günde test yaptırılması tavsiye ediliyor. Grip ve soğuk algınlığı ile karıştırılan korona virüs belirtileri arasında tat kaybı, baş ağrısı gibi durumlar da bulunuyor. Peki, gün gün koronavirüs belirtileri neler? İşte, corona virüs belirtileriyle ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs belirtileri son dakika açıklamalar ile uzmanlar tarafından gündeme taşınıyor. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs belirtilerini açıklayarak damlacık ve hava yolu ile bulaşan salgına karşı uyarılarını tekrarlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da daha önce yaptığı açıklamada, semptomsuz vakaların pozitif olabileceğini belirtmişti. Bilimsel açıklamalara göre koronavirüs belirtilerinde üşüme ve üşümeyle birlikte tekrar eden titreme de görülüyor. İşte, detaylar.
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KORONAVİRÜS TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, test kuyruklarının salgının arttığı her ülkede öngörülen bir şey olduğunu söyledi. Bu konudaki en büyük hatanın temaslı olan kişinin telaş yaparak hiçbir semptom göstermemesine karşın temastan kısa süre sonra teste gitmesi olduğunu belirten Taşova, “Pozitif biriyle temas sonrası 6 günden önce yaptırılan testin pozitif çıkma olasılığı 'yok' denecek kadar az. Yani siz aslında virüsü vücudunuza almış olsanız dahi hastalığın doğru evresinde test yaptırmadığınız için doğru sonuç alamazsınız. Kişi semptom göstermediği halde 6 gün öncesinde hastaneye gidip ‘Bende bulgular’ var diyerek test yaptırırsa hem kendisini yanıltır hem de sağlık sisteminde yoğunluğa neden olur. Bundan dolayı temaslı iseniz 6 gün kendinizi dinleyin sonrasında bulgular ortaya çıkarsa zaten filyasyon ekipleri sizi yönlendiriyor. 6 gün içinde kendinize dikkat edin. Belirti ve bulgu varsa hemen sağlık kuruluşuna başvurun” dedi.
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Diğer yandan Kişide eğer hastalık belirtisi ya da temaslı şüphesi varsa mutlaka PCR testi yapılması gerektiğini belirten Dr. Özer, şunları söyledi: "PCR testleri hala altın standarttır ki bunda bile aslında kişinin semptom gösterip göstermediği önemlidir. Çünkü PCR testlerinin de yalancı negatif sonuç verme ihtimali vardır. Diyelim herhangi pozitif biri ile temas ettiniz. Kendinizden şüpheleniyorsunuz. 4-5. günden itibaren belirtiler ve bulaşıcılık başlıyor. 4-5 gün boyunca semptom vermeden geçirebilirsiniz. Pozitif sonuç ancak bu süreden sonra alınabilir. Zaten Sağlık Bakanlığının bilimsel tavsiyelerinde de bu şekilde. Temaslı iseniz en az 5 gün sonra ya da ortalama 7 günde test yaptırılması tavsiye ediliyor. Doğru olan da bu. Ama burada da gene önemli olan semptomlar. Semptom varsa test öneriliyor. Çünkü temaslı da olsanız virüs yükünüz az olabilir, hastalığı geçirmeyebilirsiniz. O yüzden semptomunuz da olmaz ve testiniz de negatif çıkar. Asıl önemli olan, bu sürede maske mesafe hijyen izolasyonu uygulayıp semptom ve bulgular olduğu zaman mutlaka PCR testi yaptırmaktır. Hızlı antikor testleri ise ancak hastalığı geçiren kişilerde 'antikor yanıtı oluşmuş mu oluşmamış mı?' buna bakmak için yapılabilir. Bunu da bilim insanları yapsın, koruyuculuk ne kadar devam ediyor, hangi gün ne antikoru oluşuyor ya da hastanelerde araştırmalar için yapılsın. Ama bizim gibi kullanıcılar için, bireysel olarak bu testi yapmanın herhangi bir anlamı yok."
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KORONA VİRÜS BELİRTİLERİ
Korona virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili çalışma yapan araştırmacılar belirtilerle ilgili iddia ortaya koymadı. Ancak korona virüsün belirtileri Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre öksürük, ateş ve nefes darlığı olarak kendisini gösteriyor.
Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;
Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı
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GÜNLÜK KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
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9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLME SIKLIĞI
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.