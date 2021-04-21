Koronavirüs belirtileri nelerdir? Corona virüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? Gün gün covid-19 belirti takvimi
Koronavirüs belirtileri, gündemde yer alan konuların başında geliyor. Özellikle vaka sayılarının 60 binleri bulmasının ardından, corona virüs ilk belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomları yaşayanları endişelendirdi. Son yapılan araştırmalara göre, nezlenin de korona virüs belirtisi olabileceği, hapşırmak ve burun akıntısının da covid 19 olabileceği belirtilmişti. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre Covid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetikleyebiliyor. Peki, koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte, corona virüs ilk belirtileri ve gün gün korona virüs belirti takvimi.
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Corona virüs belirtileri, bahar aylarında ateş, öksürük, burun akıntısı gibi durumları yaşayanların odaklandığı konulardan oldu. Daha önceki vakalarda çok sık görülen ateş, öksürük gibi belirtiler, artık virüsün mutasyona uğramasından dolayı hapşırma, geniz ve burun akıntısı, nezle gibi belirtilerle kendisini belli ediyor. Son yapılan araştırmalara göre, hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi de korona semptomu olabiliyor. Prof. Dr. Bülent Görenek, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz." dedi.
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MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Baş dönmesi
-Bilinç durumunda bozukluk
-Baş ağrısı
-Hapşırma
-Geniz ve burun akıntısı
-İştahsızlık
-Titreme
Ciddi semptomlar;
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Konuşma veya hareket kaybı
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GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
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6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
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9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
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KORONA KALP ÇARPINTISINI TETİKLİYOR
Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Görenek, "Miyokardit yani kalp kası iltihabı, yeni gelişen kalp yetersizliklerinin en önemli nedenlerinden biri. Kovid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz." dedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görenek, yaptığı yazılı açıklamada, insanların heyecanlanınca, koşarken ya da fazla çay, kahve tüketimi sonrasında kalbin ritminin hızlanmasının ve bir miktar ritim bozukluğunun doğal olduğunu kaydetti.
Hekimler olarak kendilerini asıl korkutanın ise kalbin kendisinden kaynaklanan kalp kapak, kas ya da elektriksel sistem kaynaklı çarpıntıların olduğunu belirten Görenek, bunlara özen göstererek tedavi etme yoluna gittiklerini vurguladı.
Prof. Dr. Görenek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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"Kovid-19 süreci kalp hastalarını olumsuz etkiledi. Bu süreçte kalp yetersizliği olan hastaların sorunlarına bir de akciğerle ilgili sorunlar eklenince istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Hastalarda, salgının doğrudan sebep olduğu kalp kası iltihabı gibi kalp hastalıklarını da tespit ettik. Miyokardit yani kalp kası iltihabı yeni gelişen kalp yetersizliklerinin en önemli nedenlerinden biri. Kovid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz."
Prof. Dr. Görenek, Kovid-19 hastalarında kanda pıhtılaşmanın da arttığını ve bunun da kalp damarlarının tıkanmasına ve kalp krizine neden olabildiğine işaret etti.
Kalp krizlerinde, Kovid-19'daki artıştan ziyade kalp hastalarının hastaneye başvurularında görülen ciddi azalmaların kendilerini tedirgin ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Görenek, yapılan araştırmaların salgın döneminde göğüs ağrısı olan hastaların ancak yarısının hastanelere başvurduğunu ve bunun da evde ölümleri artırdığını bildirdi.