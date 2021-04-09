Koronavirüs belirtileri neler? Nezle ile coronavirüs farkı nasıl anlaşılır? İşte mutasyonlu Covid-19 belirtileri
Koronavirüs belirtilerinin seyri baharla birlikte değişti. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi yaşayanların uzmanlar test yaptırması gerektiğinin altını çiziyor. Virüsün mutasyona uğramasının ardından COVID-19 nezle-grip benzeri semptomlar göstermeye başladı. Daha önce ateş, öksürük, nefes darlığı gibi durumlar ile kendisini belli eden corona virüste hapşırma, geniz ve burun akıntısı gibi yeni semptomlar görülmeye başlandı. Özellikle alerji mevsimi olarak da bilinen bahar aylarında bu belirtileri göstererek kaygılananlar, Nezle ile coronavirüs farkları neler? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, mutasyonlu korona virüs belirtileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Corona virüs belirtileri ve nezle arasındaki farklar son dönemlerde gündemde yer almaya başladı. Uzmanlar son zamanlarda yaygınlaşan hapşırık ve nezle semptomlarına yönelik dikkatli olunmasını istedi. Daha önceki vakalarda çok sık görülen ateş, öksürük gibi belirtiler, artık virüsün mutasyona uğramasından dolayı hapşırma, geniz ve burun akıntısı, nezle gibi belirtilerle kendisini belli ediyor. Osman Müftüoğlu köşesinde yazdığı yazıda, hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi yaşayanların bir COVID-19 enfeksiyonunu erken yakalayabilmek test yaptırmaları gerektiğini belirtti.
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NEZLE DE ARTIK KORONAVİRÜS BELİRTİSİ
Hürriyet Yazarı Osman Müftüoğlu köşesinde şunları kaleme aldı;
BU yeni mutant virüs yani ortalığı kasıp kavuran “İngiliz mutantı” sadece daha kolay bulaşmıyor. Bu yeni virüsün oluşturduğu hastalık tablosunda da farklı bazı belirtiler var. Örneğin, daha önceki vakalarda çok sık görülen ateş, öksürük ve benzeri belirtiler yerlerini İngiliz mutantı virüsüne yakalananlarda “HAPŞIRMA, GENİZ VE BURUN AKINTISI, İŞTAHSIZLIK VE TİTREME” gibi daha önce pek de alışık olmadığımız yeni belirtilere bırakmış gibi görünüyor. Daha doğrusu COVID-19’un eski işaretlerine ek olarak son zamanlarda bu 4 belirtiye de sık sık rastlıyoruz. Bu nedenle hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi yaşayanların da muhtemel bir COVID-19 enfeksiyonunu erken yakalayabilmek amacıyla vakit geçirmeden bir PCR testinden geçmelerinde fayda var.
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UZMANLARDAN UYARI
Prof. Dr. İsmail Balık: Şu anda COVID-19 belirtileri nedeniyle hastalığın nezle gibi seyrettiği algısı var. Ancak İngiliz varyantının daha az hastalık yaptığı, daha az ölüme neden olduğunu söylemek mümkün değil. Çocuklarda ve gençlerde artış var. Dolayısıyla ‘Hastalık nezle belirtisi gösteriyor. O zaman normalleşme başlayacak’ algısı yanlış. Semptomlar nezle-grip benzeri olsa bile unutmayalım bu hastalık öldürüyor.”
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BULAŞ RİSKLİ ARTTI
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ev içi bulaşlarda büyük artış söz konusu. Bunun yanında, vakaların son günlerdeki semptomlarının da değişime uğradığı gözlemleniyor. Kliniklere başvuruların hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtileriyle geldiği ve test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğu belirtiliyor. Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları bildirildi.
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MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz: