Koronavirüs belirtileri neler ilk belirti nasıl anlaşılır? Coronavirüs belirtileri arasında tat kaybı ve kas ağrısı var mı? Gün gün korona virüs belirti takvimi

Koronavirüs belirtileri, Türkiye'nin koronavirüs gündemiyle beraber takip edilmeye devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren salgın döneminde, corona virüs ilk belirtileri bilim insanlarının açıklamalarıyla gündemde yer alıyor. SARS (Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği) ve MERS gibi virüsleri de içeren bir virüs ailesi olan Covid 19 öksürme, yüksek ateş, ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri ile ortaya çıkıyor. Son yapılan çalışmalarda ise korona virüsün yeni belirtileri olduğu açıklandı. Peki, coronavirüs belirtileri arasında tat kaybı ve kas ağrısı var mı? İşte gün gün korona virüs belirtileri...



Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan virüs olarak tanımlanıyor. Çin'de ortaya çıkan ve aylardır etkisini sürdüren salgında, grip mevsimi olarak adlandırılan kış aylarının yaklaşmasıyla beraber, koronavirüs belirtileri yeniden gündeme geldi. Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen semptomlarla kendisini belli eden koronavirüs baş ağrısı, tat kaybı, ishal gibi durumlarla da ortaya çıkıyor.