Koronavirüs belirtileri neler? Grip ve corona virüs farkları neler? Gün gün Covid 19 ilk belirtileri için uzmanlardan uyarı

ALERJİ Mİ COVİD 19 MU? "Mevsim geçişlerinde birçoğumuz hasta olabiliyor, bahar alerjisi yaşayabiliyoruz. Dr. İbrahim Çelik, bahar alerjisinin koronavirüs ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi ve iki hastalık arasındaki farkları anlattı."



Havaların ısınmasıyla beraber doğada bitkiler çiçek açtığı için çiçek tozları da çok fazla. Bu dönemde alerji nedeniyle nezle, grip alerjik rinit belirtilerine sıkça rastlıyoruz. Bunların belirtileri koronavirüse biraz benzese de aralarında çok fark vardır. Alerjisi olan kişilerde nefes darlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı belirtileri verebilir. Tek farkı ise genellikle ateş belirtisidir. Alerjik öksürüklerde, hapşırıklarda ve boğaz ağrılarında ateş yoktur. Ateş olmadığı durumlarda hemen endişelenmemek gerekir.



Alerjik reaksiyonu olan kişiler doğada oluşan polenler nedeniyle evde kalmalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Bu kişilerin bulundukları odayı sık sık havalandırması gereklidir. Nefes darlığı ve öksürüğe ek olarak ateş belirtisi varsa o zaman Alo 184 Koronavirüs Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirsiniz ya da 112'yi arayarak kendinizi hastaneye taşımaları için başvurabilirsiniz.



Endişelenmeye hiç gerek yok, her belirti koronavirüs vakası değildir. Ama önlemeleri de bırakmamak gerekir. Dışarı çıkmak zorunda kaldıysanız mutlaka maskenizi takın. Dışarıdan geldiğimizde ellerimizi 20 saniye sabunlu suyla yıkamalıyız. Tuttuğumuz kapı kollarını da çamaşır suyuyla veya hazırladığınız dezenfektanlarla silip koronavirüse karşı önlemlerimizi artıralım.