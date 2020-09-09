Koronavirüs belirtileri neler? Boğaz ve baş ağrısı kovid belirtisi mi? İşte Koronavirüs'ün sık ve az görülen etkileri

Corona belirtileri ne zaman başlar? COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir.