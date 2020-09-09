Koronavirüs belirtileri neler? Boğaz ve baş ağrısı kovid belirtisi mi? İşte Koronavirüs'ün sık ve az görülen etkileri
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, internette bu konuda en çok aranan konular arasında koronavirüs belirtileri geliyor. Her geçen gün yeni belirtilerinden bahsedilen kovid 19'un son günlerde en çok aranan belirtisi boğaz ve baş ağrısının koronavirüs belirtisi olup, olmadığı üzerine.. Peki Koronavirüs belirtileri nedir?
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Koronavirüs belirtileri salgının devam ettiği bu günlerde internette aranan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde Çin’in Vuhan eyaletinde yüksek ateş ve nefes darlığı ile tanımlanan yeni viral solunum yolu hastalığıdır. Hastalığın damlacık ve temas yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Oluşturduğu küresel salgın durumundan ötürü pandemi olarak tanımlanmaktadır.
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Yeni koronavirüs hem hayvanları, hem de insanları etkileyebilen koronavirüs ailesinin bir türüdür. Geçmişe bakıldığında koronavirüs ailesinden bazı farklı virüslerin, MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi şiddetli görülen solunum hastalıklarına sebep olduğu görülmektedir.
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En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
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Daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
tat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
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Ciddi semptomlar:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı
göğüs ağrısı veya göğüste baskı
konuşma veya hareket kaybı
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Corona belirtileri ne zaman başlar?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir.
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COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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İLK BELİRTİLER NE ZAMAN ÇIKAR?
Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.
Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;
- Hafif veya şiddetli öksürük
- Yüksek ateş
- Nefes darlığı
- Zatürre
- Böbrek yetmezliği
Koronavirüsü aşısı yoktur. Ancak, geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.