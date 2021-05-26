Koronavirüs belirtileri arasında burun akıntısı var mı? İşte Kovid-19'un tespit edilen yeni belirtileri.. Covid mi oldum, polen alerjisi mi?

Bu durumda da akla gelen beş kritik soru var: Koronavirüs enfeksiyonu ile polen alerjisi nasıl ayırt edilebilir?Belirtiler açısından ne gibi benzerlikler var?Alerjisi olanlar koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmek için nasıl bir yol izlemeliler?Polen alerjisi olanların salgından etkilenmemesi için neye dikkat etmesi gerekiyor?Alerji için yapılan aşılar koronavirüsten korumada etkili midir?İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rana Işık ve Alerji Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı hurriyet.com.tr önemli bilgiler verdi.Rana Işık, Covid-19 ve mevsimsel alerjilere bağlı hastalıkların belirtileri arasında benzerlikler bulunduğunu söylüyor. Bu belirtileri ise polen alerjisine bağlı gelişen bahar nezlesi (alerjik rinit) ve alerjik konjoktivite bağlı olarak hapşırık, burunda, damakta, boğazda ve kulakta kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık, göz kapaklarında şişlik, öksürük veya beraberinde astım da varsa nefes darlığı, hırıltılı-hışıltılı solunum, göğüste baskı hissi şeklinde açıklıyor.“Covid-19’da da burun tıkanıklığı, hapşırık, burun akıntısı, nefes darlığı, öksürük gibi belirtiler görülebilmektedir. Ancak alerjik nezleden farklı olarak, bu belirtilere özellikle ani koku ve tat kaybı, boğaz ağrısı, ateş, kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerin bir veya birkaçı eşlik edebilir. Polen alerjisi olan hastaların daha önceki yıllarda bahar dönemlerinde benzer belirtileri göstermeleri ve genellikle yakınmalarının polenlerin yoğun olduğu dış ortamda artması da Covid-19 enfeksiyonundan ayırıcı diğer noktalardır.”Ayrıca Rana Işık, bazen alerjik hastalıklar ve Covid-19 bir arada bulunabilir ya da alerjik belirtiler yeni ortaya çıkmış olabilir diye de ekliyor. Bu hastaların, belirtileri nedeniyle bulaştırıcılığı ve yanlış yaklaşımı önlemek için Covid açısından PCR testinin yapmalarını gerektiğini söylüyor. En önemlisiyse maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkatle uyulması gerektiğinin de altını çiziyor.Elif Dağlı ise Covid-19 belirtileri arasında alerjilerde görülen burun akıntısı ve burun tıkanıklığı bulunmakla birlikte, alerjik bireylerde enfeksiyon yoksa ateş, halsizlik, kas, kemik, karın ağrısı ve ishal olabilir diyor. Ayrıca polen alerjisi olanların da Covid-19 geçirebildiklerini, polenin koronavirüsü kolaylaştırması alerji üzerinden değil, doğrudan bağışıklık sistemini zayıflatması nedeniyle ortaya çıktığını söylüyor.