Koronavirüs belirti takvimi: Covid 9 (corona virüs) ilk belirtileri neler? İşte alerji, nezle ve korona virüs farkları
Coronavirüs belirtileri, ateş, öksürük ve nefes darlığı ile kendisini belli ederken, mevsim geçişlerinde gözlenen bahar alerjisi ile karıştırılabiliyor. Mart ve haziran ayları arasında doğadaki ağaçların çiçek açmasıyla nefes darlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi alerjik belirtilerin sık sık görülmesi endişeye neden oldu. Covid 19 kaygısı yaşayanlar, nezle, grip alerjik rinit ve koronavirüs farkları neler sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan araştırmalara göre, koronavirüste tek fark ise genellikle ateş olarak belirleniyor. İşte, gün gün korona belirtileri ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar.
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Corona virüs belirtileri, mutasyon virüs vaka sayısında yaşanan artışla gündeme gelen başlıklardan oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona salgınında bahar aylarının gelmesi kafalarda da soru işaretlerine neden oldu. Nefes darlığı ve öksürüğe ek olarak ateş belirtisi korona virüs belirtisi olduğu uzmanlar tarafından açıklanıyor. Korona virüste ise en önemli belirleyici nefes darlığı oluyor.
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ALERJİ Mİ COVİD 19 MU?
"Mevsim geçişlerinde birçoğumuz hasta olabiliyor, bahar alerjisi yaşayabiliyoruz. Dr. İbrahim Çelik, bahar alerjisinin koronavirüs ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi ve iki hastalık arasındaki farkları anlattı."
Havaların ısınmasıyla beraber doğada bitkiler çiçek açtığı için çiçek tozları da çok fazla. Bu dönemde alerji nedeniyle nezle, grip alerjik rinit belirtilerine sıkça rastlıyoruz. Bunların belirtileri koronavirüse biraz benzese de aralarında çok fark vardır. Alerjisi olan kişilerde nefes darlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı belirtileri verebilir. Tek farkı ise genellikle ateş belirtisidir. Alerjik öksürüklerde, hapşırıklarda ve boğaz ağrılarında ateş yoktur. Ateş olmadığı durumlarda hemen endişelenmemek gerekir.
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Alerjik reaksiyonu olan kişiler doğada oluşan polenler nedeniyle evde kalmalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Bu kişilerin bulundukları odayı sık sık havalandırması gereklidir. Nefes darlığı ve öksürüğe ek olarak ateş belirtisi varsa o zaman Alo 184 Koronavirüs Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirsiniz ya da 112'yi arayarak kendinizi hastaneye taşımaları için başvurabilirsiniz.
Endişelenmeye hiç gerek yok, her belirti koronavirüs vakası değildir. Ama önlemeleri de bırakmamak gerekir. Dışarı çıkmak zorunda kaldıysanız mutlaka maskenizi takın. Dışarıdan geldiğimizde ellerimizi 20 saniye sabunlu suyla yıkamalıyız. Tuttuğumuz kapı kollarını da çamaşır suyuyla veya hazırladığınız dezenfektanlarla silip koronavirüse karşı önlemlerimizi artıralım.
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GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.