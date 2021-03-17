Koronavirüs belirti takvimi: Covid 9 (corona virüs) ilk belirtileri neler? İşte alerji, nezle ve korona virüs farkları

7. gün corona belirtileri



Ateş 38 dereceye yükselir.



Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.



Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.



8. gün corona belirtileri



Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.



Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.



Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.



Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.



9. gün corona belirtileri



Tüm belirtiler şiddetle artar.



Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.



Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.



Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.



