Koronavirüs belirtileri neler? Grip ve corona virüs farkları neler? Gün gün Covid 19 ilk belirtileri için uzmanlardan uyarı
Koronavirüs belirtileri bahar aylarında yaygınlaşan alerji ile ateş, öksürük, burun akıntısı ve hapşırma yaşayanları kaygılandırmaya başladı. Özellikle son dönemde vaka sayısının artması ve mutasyonlu virüsün bir çok ilde görülmesi ile korona virüs endişesi yaşayanlar, coronavirüs belirti neler? Mutasyonlu virüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? sorularına yanıt arıyor. Uzmanlar ise korona virüs, grip, alerji gibi durumlarda ateşin belirleyici fark olabileceğini belirtiyor. İşte, gün gün covid 19 belirtileri ve koronavirüs/grip farkları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Günlük koronavirüs belirti takvimi artan vaka sayısının ardından yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, korona virüs günlük belirtileri arasında ishal, eklem ağrıları, kuru öksürük ve 38 derecenin üzerinde ateş görülebiliyor. Nefes darlığı ve öksürüğe ek olarak ateş gözlemlenmesi korona virüs belirtisi olabileceği belirtiliyor. İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil,Covid-19 enfekte olan kişide boğaz ağrısı, kuru öksürük, titreme ve özellikle yüksek ateş olduğunu ifade etti.
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COVİD-19 İLE POLEN ALERJİSİ NASIL AYIRT EDİLİR?
Prof. Dr. Mısırlıgil, Covid-19 ile enfekte olan kişide boğaz ağrısı, kuru öksürük, titreme ve özellikle yüksek ateş olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Kas ağrıları ile baş ağrılarından ve yorgunluk hissi ile halsizlikten yakınırlar. Tat ve koku kaybı olabilir. Burunda akıntı veya tıkanıklık bazen olabilir ama hapşırık, burun kaşıntısı olmaz. Genellikle semptomlar 7-25 gün devam eder. Öksürük ve nefes darlığı göğüste baskı gibi yakınmalar görülebilir. Alerjik nezlesi olanlarda ise, titreme ve ateş olmaz. Sık hapşırık, burunda kaşıntı, akıntı, gözlerde kaşıntı ve sulanmadan yakınırlar. Boğaz ağrısı nadir olur. Semptomlar duyarlı olduğu polen mevsimi boyunca görülür. Özellikle dış ortamda bu yakınmalar artar. Öykülerinde benzer yakınmalarının önceki yıllarda da olması, ailede alerjik kişilerin bulunması ayırıcı tanıda önemlidir. Genellikle öksürük, nefes darlığı ve kas ağrıları görülmez. Bazen halsizlik görülebilir. Tat ve koku kaybı nadirdir. Hatta kokular nedeniyle hapşırık olabilir."
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ALERJİ Mİ COVİD 19 MU?
"Mevsim geçişlerinde birçoğumuz hasta olabiliyor, bahar alerjisi yaşayabiliyoruz. Dr. İbrahim Çelik, bahar alerjisinin koronavirüs ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi ve iki hastalık arasındaki farkları anlattı."
Havaların ısınmasıyla beraber doğada bitkiler çiçek açtığı için çiçek tozları da çok fazla. Bu dönemde alerji nedeniyle nezle, grip alerjik rinit belirtilerine sıkça rastlıyoruz. Bunların belirtileri koronavirüse biraz benzese de aralarında çok fark vardır. Alerjisi olan kişilerde nefes darlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı belirtileri verebilir. Tek farkı ise genellikle ateş belirtisidir. Alerjik öksürüklerde, hapşırıklarda ve boğaz ağrılarında ateş yoktur. Ateş olmadığı durumlarda hemen endişelenmemek gerekir.
Alerjik reaksiyonu olan kişiler doğada oluşan polenler nedeniyle evde kalmalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Bu kişilerin bulundukları odayı sık sık havalandırması gereklidir. Nefes darlığı ve öksürüğe ek olarak ateş belirtisi varsa o zaman Alo 184 Koronavirüs Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabilirsiniz ya da 112'yi arayarak kendinizi hastaneye taşımaları için başvurabilirsiniz.
Endişelenmeye hiç gerek yok, her belirti koronavirüs vakası değildir. Ama önlemeleri de bırakmamak gerekir. Dışarı çıkmak zorunda kaldıysanız mutlaka maskenizi takın. Dışarıdan geldiğimizde ellerimizi 20 saniye sabunlu suyla yıkamalıyız. Tuttuğumuz kapı kollarını da çamaşır suyuyla veya hazırladığınız dezenfektanlarla silip koronavirüse karşı önlemlerimizi artıralım.
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GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
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9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.