Koronavirüs barındırabilir! Kullanmadan önce…

Kontakt lens yerine gözlük tercih edin Prof. Dr. Coşar, salgın döneminde kontakt lens yerine gözlük kullanımını önerirken şu bilgileri paylaştı:



“Normal şartlarda herhangi bir hastalık belirtisi olmayan birinin ellerini 20 saniye su ve sabunla yıkayıp, kuruladıktan sonra kontakt lens takmasında bir sakınca yoktur. Ancak salgın süresince kontakt lens yerine gözlük kullanmak, korunma açısından daha doğru olur.