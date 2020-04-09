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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 10:28,
Koronavirüs barındırabilir! Kullanmadan önce…
Son zamanlarda çok merak edilenlerden birisi de koronavirüsün kontakt lens ve göz makyajı ile bulaşıp bulaşmayacağı… Bu konu hakkında merak edilenleri ve alınması gereken önlemleri Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar sıraladı.
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, dikkat edilmesi gerekenler konusunda çok önemli bilgiler aktardı.
Kontakt lens yerine gözlük tercih edin
Prof. Dr. Coşar, salgın döneminde kontakt lens yerine gözlük kullanımını önerirken şu bilgileri paylaştı:
“Normal şartlarda herhangi bir hastalık belirtisi olmayan birinin ellerini 20 saniye su ve sabunla yıkayıp, kuruladıktan sonra kontakt lens takmasında bir sakınca yoktur. Ancak salgın süresince kontakt lens yerine gözlük kullanmak, korunma açısından daha doğru olur.
Kontakt lens kullanımı pek çok kimsede kuruluğa bağlı rahatsızlık hissi yaratabilir ve bu yüzden gözlere el teması riskini artırır. Ama bugünlerde yine de lens takmaya devam etmesi gerekenler olabilir. Onların da günlük kullan-at lensleri tercih etmesini uygun olacaktır.”
Makyaj malzemeleri koronavirüs barındırabilir!
Prof. Dr. Banu Coşar, “Makyaj malzemeleri her yüzey gibi virüs içerebilir. Makyaj sırasında defalarca elimizi gözlerimize götürmemiz virüs bulaşma riskini artırır. Bu nedenle salgın döneminde makyaj ile ilgili hijyen kurallarına her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
Göz makyajı yaparken şunlara dikkat edin
Mümkünse salgın döneminde makyaj yapılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Banu Coşar, illa yapılacaksa makyaj uygulamalarında virüs kapma riskini en aza indirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.
Krem benzeri ürünlerin içine elinizi sokmayın, temiz bir spatül ile ürünü alın, cildinize değdikten sonra spatülü tekrar ürünün içine sokmayın.En yakınınızla bile makyaj malzemelerini paylaşmayın.
Biten rimele su eklemeyin. Hem su ile mikroplar rimele katılabilir hem de rimelin içindeki koruyucu seyrelerek antimikrobik etki azalır.
Gözlerde kızarıklık ve çapaklanma olduğu dönemlerde göz makyajının yapılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Banu Coşar, “Gözleriniz çapaklıyken göz makyajı yapmış bulunduysanız, rimel ve eyeliner gibi sıvı malzemeleri atın. Çünkü bu sıvı ortamlarda mikrop barınabilir. Bu dönemde kullanmış olduğunuz kalemlerin ise uçlarını açın, far fırçalarını sabun ve su ile yıkayın.
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