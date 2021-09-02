Koronavirüs aşısından sonra duş / banyo alınıyor mu, zararı var mı? İşte uzman görüşü
Aşıdan sonra duş alınır mı ve banyo yapılır mı sorusu, aşı vurulan kişilerin gündemini oluşturuyor. Aşı sonrası duş alıp almama konusuna değinen uzmanlar, aşı olunan bölgenin muhafazası ve aşı vurulan kişilerin endişelerine yönelik bazı bilgiler verdi. Peki, aşıdan sonra banyo yapılır mı? İşte, aşı sonrası banyo yapmanın fizyolojik etkileri hakkında önemli açıklama
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Aşıdan sonra banyo yapma ya da duş alma gibi durumların olumsuz bir etkisinin olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye'de aktif olarak kullanılan Sinovac ve Biontech aşısı sonrasında banyo yapılır mı sorusu uzmanlar tarafından ele alındı. Peki, aşı yaptırdıktan sonra duş alınır mı? İşte, o detaylar
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KORONAVİRÜS AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?
Prof. Dr. Dilek Arman, “Aşı olunan gün banyo yapılmamalı önerisine uymak doğru mu?” sorusuna “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek.
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Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok.
Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” yanıtını verdi.
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Aşı sonrası sık rastlanan yan etkilerle karşılaştığımda ne yapmalıyım?
Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
- Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olduğunda enjeksiyonun yapıldığı kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir. Soğuk uygulama yapılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
- Yorgunluk hissediliyorsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır.- Hafif ateş, titreme ve/veya kas ve eklem ağrısı varsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
- Baş ağrısı varsa parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.- Kusma, ishal varsa bol sıvı alınmalıdır. Beslenme şekli ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma görülüyorsa hekime başvurulmalıdır.
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Aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.