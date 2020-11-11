Koronavirüs aşısından önce virüsü yok eden cihaz şaşkınlık yarattı

Nanowave Air, virüsü yok etmek için havayı cihaza çekiyor ve bunun için dört yüksek performanslı motor kullanıyor. Bu cihazın kullanıma geçmesi halinde ofis alanları, perakende alanları, banyolar, asansörler, toplantı odaları ve hatta araçlar için kullanılabileceği düşünülüyor.



Nanowave Air, ABD’de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satılacak.