Koronavirüs aşısında detaylar belli oldu!

Dünyanın dört bir yanında devam eden Covid-19 aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Koronavirüs aşısının deneyleri yapılırken aşıyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı. İşte Covid-19 aşısıyla ilgili önemli detaylar...
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Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken insanlık da umutlarını virüsü etkisiz hale getirecek aşının bir an önce bulunmasına bağlamış durumda.
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İlaç şirketleri dünya genelinde 600 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı aşı geliştirmek için adeta zamanla yarışıyorlar.
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Henüz onaylanmış bir Covid-19 aşısı yok ancak Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının en önde görünen aday olduğunu bildirdi.
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AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğü aşıdan iyi haberler geldi. Deneme aşaması devam eden aşıyla ilgili detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.
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AstraZeneca'nın aşısıyla ilgili klinik deneylerin sonucunda aşının sağlıklı deneklerde güvenli bir şekilde bağışıklık sağladığı açıklandı.
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Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AZD1222 adı verilen aşının rekombinat DNA teknolojisi kullanılarak üretildiği ve lisansının AstraZeneca'ya ait olduğu bildirildi.
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Aşı zayıflatılmış grip virüsü kullanılarak yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlayacak proteinlerin üretilmesini sağlıyor.
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Aşının koruyuculuğunun bir yıl sürmesi bekleniyor.
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İtalya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre AZD1222 adı verilen aşının Avrupa'daki fiyatı 2.5 Euro olacak.
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Aşının diğer yerlerdeki fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Covid-19 aşısının üretimini yapacak AstraZeneca firması salgın sürdüğü müddetçe aşıdan kar etme beklentisinde olmadıklarını açıkladı.
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İngiltere, Brezilya, Güney Afrika aşı deneylerinde son safhaya gelen ülkeler. ABD'de de son aşamaya geçilmesine az kaldı. Meksika'da ise aşı denemeleri için görüşmeler devam ediyor.
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Covid-19 aşısında şu anan kadar elde edilen verilere göre deneye katılan sağlıklı 10 insanda aşılanmadan 28 gün sonra bağışıklık oluştuğu görüldü.
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Aşıda en son aşamanın sonuçlarının ise ağustos ila eylül aylarında elde edilmesi bekleniyor.
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Aşının ilk dozlarının dağıtılmasının ise eylül - ekim ayları içinde gerçekleşeceği bildirildi.
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Uzmanlar etkili ve güvenli bir aşı üretmek için 12-18 ay arası zaman gerektiğini açıklamıştı.
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Covid-19 aşısında ilk etapta hedeflenen doz sayısının 2.1 milyar olması bekleniyor.
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AstraZeneca firması denemelerin kesin sonucunu beklemeden üretim ve dağıtım aşamaları için düğmeye bastı ve süreci hızlandıracak anlaşmaları çoktan yaptı bile.
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Covid-19 aşısı beklendiği gibi üretime geçtiğinde dağıtımının ne şekilde başlayacağı ve hangi ülkelere ilk olarak ulaşacağı ise henüz bilinmiyor.
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Dünya genelinden alınan son verilere göre koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülke ABD.
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ABD'yi sırasıyla Latin Amerika'da salgının merkez üssü olan Brezilya izliyor. Brezilya'da Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı.
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Brezilya'nın ardından üçüncü sırada olan Hindistan'da da alarm zilleri çalıyor. Brezilya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu çoktan geride bırakmış durumda...