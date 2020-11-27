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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 17:15 | 

Koronavirüs aşısında son gelişmeler: Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? İşte son dakika aşı haberleri

Korona virüs aşısında son dakika haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı." dedi. Korona virüs aşısının ilk etapta riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olanlara yapılacağını açıklayan Bakan Koca, corona virüs aşısı ücretiyle ilgili de bilgiler aktardı. İkinci doz uygulama ise aşı gönüllülerinde başladı. Peki, corona virüs aşısı ücretli mi olacak? İşte, koronavirüs aşısında son gelişmeler.

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Koronavirüs aşısı son dakika bilgiler ile takip ediliyor. Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını devam ederken, Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. "Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak." diyen Bakan Koca, Türkiye'ye gelen korona virüs aşısının ücretsiz yapılacağını belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasına da değinen Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur." dedi. Diğer yandan Twitter hesabından yeni gelişmeleri duyuran Koca, aşı gönüllülerinde iki doz uygulamanın başladığını aktardı. İşte, detaylar.

BAKAN KOCA TWİTTER'DAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli koronavirüs aşısı çalışmalarında gönüllüler üzerindeki ikinci doz uygulamanın başladığını aktardı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.

2KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM
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KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca aşı ile ilgili şunları belirtti;

Pandemi seyrini daha iyi anlayabilmek, sağlık sisteminin verdiği yanıtı daha iyi kavrayabilmek, rehavete düşmemek için dikkatimizi günlük hasta sayılarına ve ağır hasta sayılarına odaklanmamızı tavsiye ederim. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca aşı ile ilgili şunları belirtti;

TÜRK AŞISINDA İKİNCİ DOZ İÇİN TARİH VERDİ44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmayı ümit ediyorum. 15 aşı da desteklenmeye devam edilmektedir. Aşı konusunda çalışma yapan bütün bilim adamlarımızı ayrım yapmaksızın destekliyoruz. Bu arada da Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde çalışmaları yapıldığını paylaşıyoruz. Bu ülkeden aşıya kavuşacağımız düşünüyorum. Risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı düşünüyoruz.

Dünyada faz 3 çalışmasına geçmiş epey aşı oldu. Toplamda 60 küsür aşının faz-1, faz-2 safhasında olduğunu, faz-3 safhasında da önemli miktarda aşı oldu. Bu aşılardan 2 tanesinin faz-3 çalışmaları Türkiye'de devam ediyor. Bir tanesi Pfeizer, bir tanesi de Snovak. İkisinin de faz çalışmaları devam ediyor. ikisinde de önemli, ciddi yan etkileri olmadığını söyleyebilirim. Erken dönemde uygulamaya geçecek aşılarla ilgili yakın takipteyiz.

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Bir diğer aşı da Rusya'da geliştirilen aşı. O aşının da toksikoloji boyutuyla ilgili tamamlanması gereken bir durum söz konusu idi. Yakın zamanda laboratuvarımızda çalışma başlamış olacak. Dolayısıyla faz-3 çalışmasını devam ettirmek mümkün olacak.

Bu aşıların, yani vatandaşımıza uygun bulduğumuz aşının etkinlik ve güvenilirliğini önemsiyoruz. Etkin ve güvenilir olduğunu bildiğimiz aşıları erken dönemde tedarik ederek vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Bizim bu dönemde Snovak dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı.

Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyon. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Önemli olan, çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla başlayalım istiyoruz.

Muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir diyebilirim, bir aksilik olmazsa. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan 4 tane aşımız var. 1 tanesi faz çalışmasına geçti. 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı, herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında uygulamaya geçeceğimizi düşünüyorum. Birden fazla yerli aşımız olacak.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak.

Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.

4Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında
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Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında

Kovid-19'a karşı dünyada 120'den fazla aşı üzerinde çalışmalar yürütülürken, aşıya ilişkin gelişmeler küresel piyasalara da olumlu yansıyor.

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmaları insanlığa umut olurken, aşı yarışındaki BioNTech, Pfizer, Curevac, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson & Johnson, Novavax gibi biyoteknoloji ve ilaç firmalarının hisselerinde yaşanan hareketlilik de dikkati çekiyor.

İnsan sağlığının yanı sıra ülkeleri de tehdit eden Kovid-19, ekonomilerde İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir çöküşe neden oldu.Ekonomik çöküş, neredeyse tüm ülke ekonomilerinde hissedilirken, ülkeler bu çöküşü durdurmak için aşı çalışmalarına hız vermiş durumda.

Küresel salgına karşı korunmaya yönelik aşı çalışmaları umut vadederken, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dünyada 100'den fazla aşı üzerinde çalışmalar da yürütülüyor.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından olumlu karşılanırken, aşı yarışına katılan şirketlerin hisselerinin de değer kazanmasını sağlıyor.

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Küresel aşı çalışmalarında BioNTech ve Pfizer yarışı önde götürürken, halka açık bir dizi şirket çalışmalarıyla bu yarışta yer alıyor.Aday aşılarla ilgili olarak, fiyatlarında gelecek aylarda önemli artışlar beklenirken, yatırımcılar için Kovid-19 salgınına dair umutların bir bütün olarak analiz edilmesi önem taşıyor.

Salgınla mücadelede gelecek aylarda BioNTech, Pfizer, Curevac, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson & Johnson, Novavax gibi biyoteknoloji ve ilaç firmalarının yatırımcıların ilgi odağında olacağı ifade ediliyor.

Evercore ISI'nın analizinde, Kovid-19 aşılarından şirketlerin 100 milyar dolar gelir elde edeceği ve bu şirketlerin vergi sonrası toplam karlarının da 40 milyar dolar olacağı kaydediliyor.

BioNTech

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, iş birliği yaptığı Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Kovid-19 aşısının pozitif etkisine ilişkin verileri paylaşan ilk aşı geliştiricileri oldu.

BioNTech ve Pfizer, 9 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirmekte oldukları potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu duyurdu.

Bu bulgunun, herhangi bir Kovid-19 aşısının, ticari olarak ruhsatlandırmadan önceki son aşama olan 3. aşama denemelerindeki ilk bağımsız analizinin sonucu olduğu belirtildi.

Yüzde 90'ın üzerindeki etkililik oranı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve uzmanların beklentilerini aşarken, aşının piyasaya sunulması için gerekli acil durum onayının da önünü açtı.

İki şirketin açıklamasının ardından, BioNTech'in hisseleri yaklaşık yüzde 24 değer kazanarak 115 dolara yükseldi. Şirketin hisseleri 25 Kasım itibarıyla104 doların altında işlem görüyordu.

2008’de kurulan BioNTech, Kovid-19 salgını öncesi kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyordu. Şirket, hisselerini geçen yıl ABD’de Nasdaq borsasında 15 dolardan halka arz ederek, 150 milyon dolar toplamıştı. Şirketin değeri ise 3.39 milyar dolar olarak açıklanırken, 25 Kasım itibarıyla şirketin piyasa değeri 25 milyar dolarda bulunuyordu.

BioNTech, ayrıca mRNA tabanlı “BNT162' aşısının Çin’de geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği yapıyor.

Pfizer, Biontech ve Çinli ortakları Fosun'un aşıyla gelecek 10 yıl içince 50 milyar dolara yakın satış yapabileceği tahmin edilirken, potansiyel getirisinin daha fazla olabileceği belirtiliyor.

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Pfizer

BioNTech ile ortaklaşa geliştirilen Kovid-19 aşısının başarısı, Amerikalı ilaç şirketi Pfizer'ın da hisselerinin keskin bir şekilde yükselmesini sağladı.

Son dönemde yıllık 44 milyar doları aşan satışlarıyla dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Pfizer'da hisse fiyatlarındaki gelişmeyi Kovid-19 aşısının yanı sıra diğer haberlerin de belirleyeceği belirtiliyor.

Pfizer'ın Upjohn bölümünü küresel ilaç şirketi Mylan ile birleştirme isteği bu haberler arasındar. Genel olarak birleşmeler ve satın almalar yoluyla büyüme yıllardır Pfizer'ın hisse fiyatı için temel itici güçleri oluşturuyor. Şirketin 11 yıl önce aşı geliştiricisi Wyeth'in 68 milyar dolarlık devralınmasıyla önde gelen aşı üreticileri ligine yükseldiği biliniyor.

Pfizer'in aşı bölümünün şu anda 6,5 milyar dolarlık cirosu olduğu kaydediliyor.

Pfizer'ın BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının onay almasıyla önemli satış ve kazanç fırsatları bu şirketleri bekliyor.

Gelecek yıl 1,3 milyar Kovid-19 aşısının üretilmesi hedeflenirken, ABD'de ilk 100 milyon aşının birim fiyatının 19,5 dolar olması söz konusu.

Analistler, Pfizer ve Biontech ortaklığının gelecek 10 yıl içinde Covid-19 aşılarıyla elde edebileceği kümülatif satışların 40 milyar dolara varmasını bekliyor.

Moderna

BioNTech ve Pfizer'ın ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi. Moderna, 16 Kasım'da hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Şirketin Kovid-19 aşısının yanı sıra başka aşılar, kanser ilaçları ve nadir metabolik bozukluklar için kullanılan ilaçlar da dahil olmak üzere bir dizi ürün üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Kovid-19 aşısına yönelik proje ise ilk kez önemli bir gelir vadediyor. ABD hükümetinin 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için Moderna ile 1,5 milyar dolarlık anlaşma yaptığı bilinmekte.

Şirketin üzerine çalıştığı teknolojilerde başarılı olması halinde bu alandaki en iyi oyunculardan biri olacağına dikkat çekiliyor.

AstraZeneca

Pfizer ve BioNTech ile Moderna'nın aşı çalışmalarına ilişkin paylaştığı olumlu gelişmelerin ardından İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca'nın hisselerinde ise geçen günlerde düşüş görüldü.

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşı projesi en gelişmiş projelerden biri olarak nitelendirilirken, küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacağı ve bu nedenle AstraZeneca'nın da çalışmalarının önem taşıdığı belirtiliyor.

Son dönemde yaşanan düşüşe rağmen, şirketin hisselerinin aşı çalışmaları nedeniyle Kovid-19 salgınının başından bu yana çift haneli bir yükseliş gösterdiği biliniyor.

AstraZeneca'nın ana faaliyet alanı ise kanser, kardiyovasküler ve solunum hastalıklarına yönelik ilaçlardan oluşuyor. Dolayısıyla, şirketin başlıca tedavi alanları ve özellikle onkolojiden gelen haberler hisselerinin seyri için önem taşıyor.

Yıllık satışları çift haneli olarak artan AstraZeneca'nın hisse fiyatlarının da 5 yılda ikiye katladığı kaydediliyor. Şirketin Kovid-19 aşısındaki başarısının bu performansını daha da artırabileceğine dikkat çekiliyor.

Johnson & Johnson

Amerikalı tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi Johnson & Johnson (J&J) da Kovid-19 aşısına yönelik çalışmaları ile dikkati çekiyor.

Salgının ortaya çıkmasından bu yana şirketin hisseleri borsada karışık bir seyir izlerken, mevcut seviyede ocak ayı değerlerinin altında işlem görüyor.

Aşıyla ilgili haberler şirketin hisselerini etkileyen gelişmelerden sadece birini oluşturuyor. Örneğin Kovid-19 krizinde operasyonların ertelenmesiyle şirketin tıbbi teknoloji bölümündeki satışların düşmesi hisselerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Kovid-19 aşısıyla ilgili her şey planlandığı gibi giderse, aşının gelecek yılın başlarında piyasaya sunulabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, Kovid-19 aşısının salgın döneminde olunması nedeniyle başlangıçta uygun fiyata satılacağı için dünyanın en büyük sağlık şirketlerinden olan Johnson & Johnson için ticari bir başarı olmayacağı kaydedilmekte.

Novavax ve Curevac

​​​​​​ABD'li ilaç şirketi Novavax da aşı umudundan büyük ölçüde faydalanan şirketler arasında. Şirketin mayıs ayı ortalarında 17 dolardan işlem gören hisseleri, yaz döneminde 170 dolar seviyesine çıkmasının ardından 100 dolar bandında seyrediyor.

Analistler, Novavax'ın aşısının başarılı olması halinde hisselerinde hala iyileşme alanı olduğunu belirtiyor.

Kovid-19 aşı çalışmalarının odağındaki bir başka şirket ise Almanya merkezli CureVac olarak biliniyor. Ancak rakipleriyle karşılaştırıldığında CureVac'ın çalışmalarda bir kaç ay geriden geldiği kaydediliyor.

Analistler, şirketin hisselerine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunurken, CureVac'ın hedeflerini gerçekleştirmesi durumunda gelişme alanı olduğunun da altını çiziyor.

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