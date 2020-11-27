Koronavirüs aşısında son gelişmeler: Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? İşte son dakika aşı haberleri

Küresel aşı çalışmalarında BioNTech ve Pfizer yarışı önde götürürken, halka açık bir dizi şirket çalışmalarıyla bu yarışta yer alıyor.Aday aşılarla ilgili olarak, fiyatlarında gelecek aylarda önemli artışlar beklenirken, yatırımcılar için Kovid-19 salgınına dair umutların bir bütün olarak analiz edilmesi önem taşıyor.
Salgınla mücadelede gelecek aylarda BioNTech, Pfizer, Curevac, Moderna, Astra-Zeneca, Johnson & Johnson, Novavax gibi biyoteknoloji ve ilaç firmalarının yatırımcıların ilgi odağında olacağı ifade ediliyor.
Evercore ISI'nın analizinde, Kovid-19 aşılarından şirketlerin 100 milyar dolar gelir elde edeceği ve bu şirketlerin vergi sonrası toplam karlarının da 40 milyar dolar olacağı kaydediliyor.
BioNTech
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, iş birliği yaptığı Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Kovid-19 aşısının pozitif etkisine ilişkin verileri paylaşan ilk aşı geliştiricileri oldu.
BioNTech ve Pfizer, 9 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirmekte oldukları potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu duyurdu.
Bu bulgunun, herhangi bir Kovid-19 aşısının, ticari olarak ruhsatlandırmadan önceki son aşama olan 3. aşama denemelerindeki ilk bağımsız analizinin sonucu olduğu belirtildi.
Yüzde 90'ın üzerindeki etkililik oranı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve uzmanların beklentilerini aşarken, aşının piyasaya sunulması için gerekli acil durum onayının da önünü açtı.
İki şirketin açıklamasının ardından, BioNTech'in hisseleri yaklaşık yüzde 24 değer kazanarak 115 dolara yükseldi. Şirketin hisseleri 25 Kasım itibarıyla104 doların altında işlem görüyordu.
2008’de kurulan BioNTech, Kovid-19 salgını öncesi kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyordu. Şirket, hisselerini geçen yıl ABD’de Nasdaq borsasında 15 dolardan halka arz ederek, 150 milyon dolar toplamıştı. Şirketin değeri ise 3.39 milyar dolar olarak açıklanırken, 25 Kasım itibarıyla şirketin piyasa değeri 25 milyar dolarda bulunuyordu.
BioNTech, ayrıca mRNA tabanlı “BNT162' aşısının Çin’de geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği yapıyor.
Pfizer, Biontech ve Çinli ortakları Fosun'un aşıyla gelecek 10 yıl içince 50 milyar dolara yakın satış yapabileceği tahmin edilirken, potansiyel getirisinin daha fazla olabileceği belirtiliyor.