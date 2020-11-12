Koronavirüs aşısında son gelişmeler: Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar, Türkiye’ye gelecek mi?

FAZ 3 ÇALIŞMASI NE DEMEK? Aşı için üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada yani faz-1'de az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.



İkinci aşama olan faz-2'de ise güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.



Üçüncü ve son aşamada da aynı işlem birkaç bin denekte tekrarlanıyor, böylece aşının güvenilirliği ve etkinliği araştırılıyor.