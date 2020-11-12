Koronavirüs aşısında son gelişmeler: Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar, Türkiye’ye gelecek mi?
Küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde özellikle korunmaya yönelik aşı çalışmaları umut vadediyor. Dünyada Kovid-19'a karşı 120'den fazla aşı üzerinde çalışılıyor. Son olarak Koronavirüse karşı koruyuculuğu yüzde 90’ın üzerinde aşı geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, tüm dünyanın umudu oldu. Peki, Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar, Türkiye’ye gelecek mi?
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Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci de insanlığa umut olan bir başarıya imza atmış oldu.
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BioNTech'in, ABD'li ortağı Pfizer ile önceki gün yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen BNT162b2 adlı aşı adayı, devam eden 3. aşama denemelerinde yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu kanıtladı. Böylelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil durum onayı için başvuru yapılmasının önü açıldı.
Türk kökenli bir çiftin kurduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, insan sağlığını ve ekonomileri tehdit eden Kovid-19 krizini sona erdirecek bir aşı geliştirme konusunda küresel yarışta ilk sıraya yerleşti.
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1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya gelen misafir işçiler ülkenin refahına katkı sağlarken, gurbetçilerin bilim insanı çocukları da insanlığa umut olan bu başarıyla Almanya'daki Türk göçmenlerin hem Almanya'ya hem de dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini göstermiş oldu.
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AŞININ FİYATI BELLİ OLDU
Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.
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KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin bulduğu aşı dünya gündemine oturdu. Prof. Dr. Uğur Şahin, “2021’in ilk 3 ayı içinde Türkiye’ye aşı getirme imkânı olur. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanını bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de Hürriyet’e, Türkiye’nin 3. faz çalışmalarında yer aldığı için öncelikli ülkelerden olduğunu vurguladı.
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FAZ 3 ÇALIŞMASI NE DEMEK?
Aşı için üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada yani faz-1'de az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşama olan faz-2'de ise güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada da aynı işlem birkaç bin denekte tekrarlanıyor, böylece aşının güvenilirliği ve etkinliği araştırılıyor.