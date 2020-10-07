Koronavirüs aşısında son durum ne? Bilim Kurulu'ndan son dakika aşı açıklaması
Koronavirüs aşısında son durum gündemde yer alırken son dakika gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ,aşı için üretim aşamasına geçildiği bildirildi. Diğer yandan Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu, virüs kaynaklı ölümler ise 1 milyon 54 bini aştı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'ölü sayısının bilinenden çok daha fazla olduğu' uyarısını yapıyor. Peki, koronavirüs aşısında son durum ne? İşte, Bilim Kurulu'nun son dakika aşı açıklamasının ayrıntıları...
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Koronavirüs aşı çalışmaları son dakika açıklamalarla takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs aşısıyla ilgili "Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için de üretimin yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır." denildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için 8-9 aşı adayının Faz 3 klinik denemelerinin devam ettiğini belirterek "Bu büyük ölçekli deneme aşamasının sonuçlarının yıl sonunda gelmeye başlamasını bekliyoruz. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021'in ortasında ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz." dedi. İşte, son gelişmeler...
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan'ın 5 Ekim'de yaptığı, "DSÖ'nün en iyi tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun, bir diğer ifadeyle 780 milyon kişinin Kovid-19'a yakalandığı açıklaması" ise tüm dünyayı şok etti.
Salgının en kötü vurduğu ülkelerde cevabını arayan tek soru ise Kovid-19 için etkili ve güvenli bir aşının ne zaman üretileceği.
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BİLİM KURULU'NDAN FLAŞ AŞI AÇIKLAMASI
Koronavirüs Bilim Kurulumuz, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmiştir.
Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır.
TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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2 MİLYAR DOZ AŞI DAĞITILACAK
DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor. Programın amacı, tüm ülkelere eşit ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının ulaştırılması, zengin ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemesi. COVAX'a şimdiye kadar 168 ülke katıldı, 25 ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.
Ancak aşı çalışmalarında ileri seviyede olan ABD, Rusya ve Çin'in bu kritik programa katılmaması, üretilecek olası bir Kovid-19 aşısının diğer ülkelerle paylaşılmaması endişesine yol açıyor.
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3. FAZ DENEMELERİ TEMMUZ'DA BAŞLADI
DSÖ Sözcüsü ve aynı zamanda epidemiyoloji uzmanı Dr. Harris, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine bilgi verdi.
Halen yaklaşık 200 aşı adayı üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Harris, 38 aşı adayının insanlar üzerinde denemelerinin sürdüğünü vurguladı. Bunların 8-9'nun ise Faz 3 klinik deneme aşamasında olduğunu belirten Harris, bazı aşı adaylarının Faz 3 denemelerinin temmuzda başladığı bilgisini paylaştı. Halen Faz 1 ve 2 denemeleri devam birçok aşı adayının da Faz 3 çalışmalarına 2 ay içinde başlayacağını bildiren Harris, aşı adaylarının hangi ülkelerde geliştirildiğine dair ise detay vermedi.
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30 bin ila 60 bin gönüllünün katıldığı Faz 3 klinik denemelerinden elde edilecek sonuçların yıl sonunda ortaya çıkacağına dikkati çeken Harris, sürece ilişkin şunları kaydetti:
"Bu büyük ölçekli deneme aşamasının sonuçlarının, yıl sonunda gelmeye başlamasını bekliyoruz. Veriler, mevcut olduktan sonra düzenleyici makamların aşının 'güvenlik ve etkinliğini' değerlendirmesi gerekecek. Ardından da onaylanan aşılar için üretim başlayacak. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021'in ortasında (ikinci veya üçüncü çeyrekte) ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz."
"Aşı geliştirme çalışmalarının hızı olağanüstü." diyen Harris, Çin, 12 Ocak'ta Kovid-19'un genetik sekansını paylaşmasından 8-10 hafta sonra bazı aşı çalışmalarında Faz 1'e geçildiğini belirtti.