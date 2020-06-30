Koronavirüs aşısında son durum: Japonya'dan corona virüs aşısıyla ilgili son dakika açıklama

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere geçen hafta video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Aşı çalışmalarına değinen Koca, şunları söyledi;



Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu;



4 tane hayvan çalışmasına başlandığını biliyoruz. TÜBİTAK VE TÜSEP'in desteklediği. Hayvan çalışmalarının tamamlanmasının sonrası klinik çalışmaları dönemine girilecek. O nedenle şuan hayvan çalışmalarında sonuçların iyi olduğunu ama insan çalışmalarına Eylül ve Ekim'den önce gelmek zor görünüyor.



Türkiye olarak Rusya ile görüşmelerimiz olmuştu. Bilim Kurulu'nun 3. çalışmaları oldu bu hafta. Rusya ve Çin'le de aşı çalışmalarını birlikte klinik çalışma safhasında genel yaklaşım içerisindeyiz. Rusya ile daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim.