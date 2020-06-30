Koronavirüs aşısında son durum: Japonya'dan corona virüs aşısıyla ilgili son dakika açıklama
Koronavirüs aşısında son durum, dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip ediliyor. Bilim insanlarını klinik çalışmaları devam ederken, Japonya'dan dikkat çeken açıklama geldi. Son dakika haberine göre, korona virüs aşısında Osaka Şehir Üniversitesi Hastanesinde sağlıklı 30 kişiye uygulandı. Hindistan'da da koronavirüse karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı.İşte, corona virüs aşısında son durum bilgileri ve ayrıntılar.
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Corona virüs aşısı ne zaman çıkacak? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs aşısıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşandı. Japonya’da yeni tip koronavirüse karşı ilk potansiyel aşının klinik denemelerine başlandı. Hindistan'da da koronavirüse karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı. İşte, korona virüs aşısıyla ilgili detaylar.
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KORONAVİRÜS AŞISINDA SON DURUM NE?
Japonya'da Kyodo ajansının haberine göre, AnGes firmasınca üretilen DNA aşısı, Osaka Şehir Üniversitesi Hastanesinde sağlıklı 30 kişiye uygulandı.
Her bir deneğe ikişer adet kas içi aşı yapılan klinik uygulamada, denekler 15’er kişiden iki gruba bölündü ve bir gruba daha fazla miktarda doz verildi.
Denekler, sekiz hafta boyunca gözlem altında tutulacak.
İlk faz testlerde aşının güvenilirliği saptandığı takdirde, AnGes denek kapsamını 400’e çıkaracak.
Japonya’nın potansiyel ilk Kovid-19 aşısının güvenilirliği ve etkisine dair hükümet onayının 2021 sonbaharına kadar alınarak seri üretimine başlanması hedefleniyor.
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HİNDİSTAN'DA CORONAVİRÜS AŞI ADAYI KLİNİK DENEMELER İÇİN ONAY ALDI
Hindistan'da da koronavirüse karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı.
"Clinicaltiralsarena.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hint ilaç şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "Covaxin" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine onay verdi.
Bharat Biotech'in Hindistan'ın Haydarabad şehrindeki tesislerinde üretilen Covaxin, ülkede klinik denemelerine izin verilen ilk yerli üretim aşı oldu.
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Ülkede klinik denemelerine izin verilen ilk yerli üretim aşı oldu.Şirketten yapılan açıklamada, aşı adayının klinik denemelerine gelecek ay başlanacağı bildirildi.
Hindistan'da Bharat Biotech dışında Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile Zydus Cadila ve Panacea Biotec şirketleri de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kuruluşların geliştirdiği aşı adayları, henüz klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere geçen hafta video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Aşı çalışmalarına değinen Koca, şunları söyledi;
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu;
4 tane hayvan çalışmasına başlandığını biliyoruz. TÜBİTAK VE TÜSEP'in desteklediği. Hayvan çalışmalarının tamamlanmasının sonrası klinik çalışmaları dönemine girilecek. O nedenle şuan hayvan çalışmalarında sonuçların iyi olduğunu ama insan çalışmalarına Eylül ve Ekim'den önce gelmek zor görünüyor.
Türkiye olarak Rusya ile görüşmelerimiz olmuştu. Bilim Kurulu'nun 3. çalışmaları oldu bu hafta. Rusya ve Çin'le de aşı çalışmalarını birlikte klinik çalışma safhasında genel yaklaşım içerisindeyiz. Rusya ile daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim.